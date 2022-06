El artista se largó de forma solista en el ámbito donde el es feliz: el folclore. De ahí parte su primer álbum, que tiene que ver con su historia, de su infancia, eligiendo canciones especiales que hicieron que se baile mucho en el carnaval. Tiene el lanzamiento de su propio video, donde destaca que cuenta un pasaje de su vida en el que encontró la música a sus 3 años, cuando econtró un charango, se puso a jugar con él e imitarlos a Los Chalchaleros, aprendiéndose sus discos de punta a punta y dijo que "la música se convirtió en su mejor amigo, su amigo fiel".

En cuanto a su familia, contó que su padre era acompañante de cantor y su madre bailarina; por cuestiones de pensamientos de antaño, el padre no quiso que baile más y frustó la carrera de la madre, donde allí hubo algo que lo marcó: el "yo hubiera sido". Entonces a partir de ese entonces, a él le queda que su madré le inculcó el luchar con toda su fuerza en todo lo que él quería ser en su parte artística. Esto se lo contó a su productor y fue lo que motivó al video.

Juan Fuentes se dedicó a la música a sus 15 años. Esto fue un día que se plantó en frente de ambos diciéndole que no iba a estudiar más, sino a cantar; allí aclara que el apoyo incondicional que tuvo fue de su madre, quien le mostró durante todo ese tiempo la cultura española que llevaba en su sangre; su padre, por el contrario, se lo tomó de forma distinta diciendole que "si iba a cantar, tiene que pagar la boleta de la luz". Con esa imposición, se armó tarjetas, que repartió en diferentes iglesias y empezó a ganar su propio dinero y dar su contribución en la casa.

Con todo lo que se le venía en frente, Fuentes argumentó que cantaba 16 horas por día y se la pasaba yendo a diferentes profesores de canto, leía mucho sobre la profesión y hasta se inventaba ejercicios caseros para mejorar la postura, capacidad pulmonar, canto, entre otras cosas.

A pesar de que no tuvo otro referente que su padre en el canto, se fue apoyando siempre en los artistas que tenía como faro, como por ejemplo Andrea Bocelli, y tratando de imitar el color de sus voces, la forma de su canto y allí se empezó a transformar en quien es hoy en día.

El artista tuvo el placer de tocar con Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, a quienes le agradece muchísimo su amabilidad. También tuvo que hacer su aparición en el festival de Cosquin, entrando porque Jorge Rojas dio Covid positivo. Estando in-situ, comentó que tuvo buenas y malas, porque a pesar de estar ahí, le dijeron que no iba a ir por televisión y justo 10 minutos antes de hacer su presentación se largó un tremendo diluvio, donde quedaron solo 40 personas, pero que para él fueron los héroes de la noche y tocó como si fueran 40 mil, pero que cuando terminó tuvo la gran noticia que lo estuvo viendo todo el país.

También tuvo la posibilidad de cantar con Destino San Javier, donde tuvo una tarea ardua, teniendo que -con dos días previos- aprenderse15 canciones, pero siempre destacándola como una experiencia maravillosa: "Fue una experiencia maravillosa porque me dieron un lugar muy lindo, y la gente a la hora de que reciba esta propuesta, ayudó a que todo se amalgame, hicimos un trio muy lindo y la verdad que quedó una amistad muy grande, y yo muy agradecido porque me dieron ese lugar".

León Gieco fue otro artista con quien compartió canción y comentó que en una frase de 10 segundos "escribió todo lo que yo hubiera querido escribir en todas las canciones que hice". Esa canción, agrega, viene con sorpresa dentro de poco, donde estoy muy agradecido a León y a toda la gente de la productora que confía en mí al 100%.

Yendo a su lado mas personal, Juan Fuentes es papá de dos criaturas y una tercera en camino, en donde se le nota el amor que le tiene en cada una de las frases que emana. En cuanto a la función como padre contó: "Los papás de ahora son más colaborativos, yo soy cocinero, de todo porque se dividen las tareas de manera equitativa; lo único que no puedo hacer es darle la teta y cosas exclusivas de la mujer, pero para lo demás existe un papá".

Y cerró hablando de sus proyectos en este 2022: "Este año viene con tantos proyectos y con tantas metas que realmente ojalá pueda llegar a cumplirlas todas, porque siento que es un año bisagra, que comenzó de la manera mas impresionante, y hoy quiero sostener eso pero también disfrutar de lo que me está pasando, no asentarme en las metas y el futuro, sino de poder disfrutar de lo que me va pasando en este momento".