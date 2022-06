En una cálido y distendido encuentro, L-Gante, el artista urbano y de Cumbia 420 con mayor crecimiento de los últimos dos años, recibió galardones de doble platino, platino y oro por parte de Universal Argentina por sus exitosos singles, dialogó con CM y presentó su nuevo single “Mi Woman”

"No me lo había imaginado, recibimos todos estos premios que significan logros y que tenés que ir por más", comentó de acuerdo a estar rodeado de sus premios. "Estoy de acá para allá, estamos en un momento, que, creo yo, que sería el más serio, aunque la pasamos muy bien, ahora se viene un paso grande, donde ya bastante hemos logrado, hecho solo a pulmón, a lanzar música porque me gusta y nada más que por eso", continuó.

"Ahora estamos en profesionalizar donde hay que poner a prueba todo lo que se viene, acomodar ciertas cosas, y vamos a ver si se me complica o no, pero venimos bien", comentó en base a lo que se viene en cuanto a su música. Con respecto a colaboraciones, el artista contó que si tuviera que nombrar uno por uno, se olvidaría de alguno, pero que se vienen un montón: "Te digo así porque capaz viene alguno que te dice 'eh, no dijiste que se viene algo conmigo' y bueno, son un montón... me olvidé".

L-Gante a su vez añadió que se vienen nuevos shows en Argentina, como el próximo que tiene en Ituzaingó, pero que también seguirá su gira por España. También tiene su último single llamado "Mi Woman" y adelantó: "Es un tema diferente para mi que me gustó, ahora se viene un bailanteo despues de Mi Woman... si te pones a pensar no es 'My Woman' es 'Mi woman' es una sola palabra que te cambia todo".

El cantante y su equipo recibieron certificaciones de Doble Platino por "Pistola", Platino por los hits “Tinty Nasty” y “Malianteo y Oro por los singles “Titubeo” y “Uno más uno”.

L-Gante es el líder indiscutido de la Cumbia 420, la mezcla de cumbia y reggeaton que tomó por asalto a Argentina y al mundo, instalándose como una de las más populares de movimiento urbano.

