La banda, que se mostró muy participativa y animada, comentó que se sienten muy bien después de dos décadas en la música y están disfrutando cada momento: "La verdad que es re loco, porque en aquel momento había menos confianza en uno mismo, menos camino recorrido; hoy esto lo hacemos de oficio, la pregunta y respuesta".

"De alguna manera influenciamos, porque me fue pasando que la gente nos decía 'che, ¿vos que edad tenés?' y yo tenía, en su momento 24, y agregaban 'yo tengo la misma edad que vos y la verdad que esto me llega y marcó una parte de mi vida", comentó "Piti" Fernández y añadió: "Después pasaron 10 años y me decían 'vos tenes que ver con mi adolescencia', otro tiempo más y 'vos tenes que ver con mi infancia' y yo se ve que voy envejeciendo, porque la gente, por suerte esto sigue estando vigente".

"Hay proyectos que están, tal vez, para divertir; y hay otros que están para sanar, y ese es el caso de Las Pastillas del Abuelo, porque hay mucha gente que ha mandando mensajes diciendo 'Loco, yo sané una parte de mi vida, cierta historia en mi camino, muchas mas de las que dicen 'me reí muchísimo con sus temas' y eso es un privilegio", continuó.

Siguiendo con el tema de lo que significan ellos para sus fanáticos, fueron al tópico de los tatuajes donde ver los suyos en la piel de la gente, al principio les provocaba cierto asombro, pensando en que se habían equivocado al hacerlo, pero con el correr del tiempo se dieron cuenta que de alguna manera los marcaron para siempre y, aunque se les hace difícil hacerse cargo, son cosas que les pasan y están muy agradecidos por estar en ese lugar.

Las Pastillas del Abuelo se van a estar presentando por todo el país, en 20 ciudades festejando los 20 años, a partir del mes de julio

