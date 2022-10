Louis Tomlinson estrenó el videoclip de su más reciente single “Out Of My System”, adelanto de su próximo álbum “Faith In The Future”.

Sobre el videoclip, Louis comentó “definitivamente este fue uno de los videos que más disfruté filmar. Gracias por el increíble apoyo recibido”.

Podría decirse que este single es el momento más aventurero del álbum. “Out Of My System” es una canción punky escrita por Louis junto a Nicolas Rebscher y Dave Gibson que sin duda te dejará mudo cuando la escuches por primera vez y luego se te quedará grabada en la cabeza.



"Me llena de confianza y me enorgullece que nos hayamos desviado un poco del camino", comenta Louis. "Cuando lo grabamos, acababa de escuchar 'Teddy Picker' de Arctic Monkeys, y entré a mi habitación y dije: 'Vamos a intentar ser tan punk como podamos'".

Louis anunció una gran gira por el Reino Unido y Europa para 2023. El tour visitará Europa desde agosto a noviembre del próximo año, incluyendo una fecha en el O2 Arena de Londres. Reserva el nuevo álbum para acceder a la preventa exclusiva de entradas para la gira en el Reino Unido, que comenzó hoy 19 de octubre a las 9am BST, y se pondrá a la venta general el viernes 21 de octubre a las 9am horas BST.

El primer single del álbum “Bigger Than Me” que se estrenó el mes pasado, fue la primera música nueva de Louis desde el lanzamiento de su millonario álbum debut solista “Walls” de 2020. “Bigger Than Me” es una apasionada canción pop que se convirtió en un hit instantáneo en todas las radios de Latinoamérica, ingresó en Radio 1, Radio 2 y Virgin Radio de UK, además de entrar directamente en la lista Top 40 Radio de Estados Unidos.

Ambas canciones son adelantos del próximo álbum “Faith In The Future”, que saldrá a la venta el 11 de noviembre.

Louis ha colaborado en el disco con nombres célebres como Rob Harvey, Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) y el líder de Hurts, Theo Hutchcraft. Mientras grababa el disco, Tomlinson tenía un objetivo central: producir una colección de canciones acorde con un show en vivo, una tarea a la que se ha enfrentado con aplomo.

En 2021, Louis fue incluido en el Libro Guinness de los récords mundiales por romper el récord del concierto más visto en vivo vía livestreaming de un artista masculino solista. El concierto organizado por Louis fue uno de los shows de transmisión en vivo más grandes de 2020, vendiendo más de 160.000 boletos a fanáticos en más de 110 países con el que recaudó fondos para varias organizaciones benéficas importantes y personal de gira afectados por la pandemia.

Recientemente celebró el retorno de su exitoso festival “Away From Home”. Tras el gran éxito del debut del festival en 2021, este regreso de 2022 se llevó a cabo este mes en el impresionante Marenostrum Fuengirola de Málaga, España, y recibió a 18.000 fanáticos agotando las entradas en sólo 24 horas con un cartel de algunas de las mejores bandas británicas nuevas.

“Walls”, el exitoso álbum debut solista de Louis que logró ventas millonarias, alcanzó el Top 4 en el Reino Unido y Top 10 en Estados Unidos recibiendo premios como: “Best Song Award” por “Two Of Us” en Teen Choice Awards (2019) y iHeart Award en la categoría “Best Solo Breakout”. También ganó “Best UK & Ireland Act” en European Music Awards (2017) y “Artist Of The Summer” en los premios anuales de la estación de radio 96.5 TDY de Filadelfia.