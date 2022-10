La versión de estudio de “Bigger Than Me” se convirtió en canción VIRAL de Spotify en todos los países de Latinoamérica. El single es el primer adelanto del próximo y segundo álbum de Louis Tomlinson, “Faith In The Future”, que saldrá a la venta el 11 de noviembre a través de BMG y que ya se encuentra disponible.

“Bigger Than Me”, una apasionada canción pop con un estribillo emotivo, es la primera música nueva de Louis desde el lanzamiento de su millonario álbum debut solista “Walls” de 2020. Escrita por Louis, Rob Harvey y Red Triangle y producida por Mike Crossey (The 1975 y Wolf Alice).

"Hacer este disco fue mi primer momento de emoción, y en el que sentí que estábamos en algo que honraba el show en vivo", dice Louis.

"Siempre me he esforzado por ser una persona muy normal y humilde en esta vida, pero hay una línea y una responsabilidad que viene de estar en esta posición. Me he dado cuenta al hacer esos conciertos de lo que significa para mis fans y que todo lo que hago es más grande que yo (“bigger than me”). Es casi una madurez para mí, poner las opiniones sobre mí mismo en el fondo de mi mente y pensar en lo que potencialmente significa para otras personas".

Junto a Crossey, Louis ha colaborado para el próximo álbum con nombres célebres como Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) y el líder de Hurts, Theo Hutchcraft. Mientras grababa el disco, Louis tenía un objetivo central: producir una colección de canciones acorde con un show en vivo, una tarea a la que se ha enfrentado con aplomo.

En 2021, Louis fue incluido en el Libro Guinness de los récords mundiales por romper el récord del concierto más visto en vivo vía livestreaming de un artista masculino solista. El concierto organizado por Louis fue uno de los shows de transmisión en vivo más grandes de 2020, vendiendo más de 160.000 boletos a fanáticos en más de 110 países con el que recaudó fondos para varias organizaciones benéficas importantes y personal de gira afectados por la pandemia.

Actualmente, Louis está viajando alrededor del globo con su enorme gira mundial, que hasta ahora ha visitado el Reino Unido, Europa, Estados Unidos. y América del Sur (incluyendo sus inolvidables conciertos sold out en Argentina y Chile). La gira abarcó 19 fechas en arenas con entradas agotadas en Latinoamérica, una noche con entradas agotadas en el Wembley Arena de Londres y un concierto de bienvenida muy emotivo en The Dome en la ciudad natal de Louis, Doncaster. El tour visitó recientemente Asia y Australia con 9 conciertos con entradas agotadas. En total, la gira ha vendido nada menos que 500.000 entradas en todo el mundo y terminará este sábado con un show sold out en el Estadio Ippodromo Snai San Siro de Milán.

Recientemente celebró el retorno de su exitoso festival “Away From Home”. Tras el gran éxito del debut del festival en 2021, este regreso de 2022 se llevó a cabo este mes en el impresionante Marenostrum Fuengirola de Málaga, España, y recibió a 18.000 fanáticos.

“Walls”, el exitoso álbum debut solista de Louis que logró ventas millonarias, alcanzó el Top 4 en el Reino Unido y Top 10 en Estados Unidos recibiendo premios como: “Best Song Award” por “Two Of Us” en Teen Choice Awards (2019) y iHeart Award en la categoría “Best Solo Breakout”. También ganó “Best UK & Ireland Act” en European Music Awards (2017) y “Artist Of The Summer” en los premios anuales de la estación de radio 96.5 TDY de Filadelfia.