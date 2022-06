Luis Fonsi llegó para presentar su "Noche Perfecta" Tour 2022, luego del lanzamiento de su décimo álbum de estudio "Ley de Gravedad", acompañado de su nuevo sencillo y video "Dolce", en Córdoba y Buenos Aires y nos comentó lo mucho que extrañó tocar en vivo:

"Siempre uno tiene muchas ganas de estar sobre el escenario, pero ahora más, cuando te quitan el escenario por unos años ahí es donde uno se da cuenta de lo sabroso que es ese cariño, ese calor, ese amor, del público y por eso esta gira llega con tanto amor y estamos ansiosos, y digo ansiosos porque somos una familia de músicos, de bailarines, de técnicos, que todos sentimos y nos damos cuenta de lo hermoso que es nuestro trabajo".

Luego de un gran camino recorrido, Fonsi nos contó que fue algo bonito, donde no volvería el tiempo atrás para cambiar nada, y agregó: "Todo el mundo quiere tener éxito instantáneo, hablo con muchos jóvenes, que ven a artistas que con un disco y tres éxitos ya tienen su avión privado y es fácil mirarlo de afuera y decir 'uy, yo quiero eso'"

Y continuó: "En mi caso no fue así, me tardé mucho; yo era un joven estudiante de música, no venía de un grupo famoso, era como '¿y quién eres tú?, Bueno... Me llamo Luis Fonsi, canto...' y tenía que defenderme cantando, iba de canción en canción para que la gente me conociera y así fue, pero fue un camino hermoso, no lo cambio, porque me hizo la persona que soy y me ha ayudado a consolidarme con un público muy fiel que siempre han estado ahí, disco tras disco, donde ya son 23 años".

Con respecto a su gira, el artista nos comentó que va a ser todo lo posible para que sea una "Noche Perfecta" para el público, y que es por eso que le puso ese nombre al tour, que también tiene que ver con la canción "Perfecta" -que incluye su nuevo álbum -: "Quiero que sea una noche mixta, romántica, alegre, de baile, de canciones cortavenas, quiero que recordemos esas canciones que fueron importantes muchos años atrás, que celebremos lo nuevo, que escuchen la evolución"

"Hay momentos muy estructurados en el show, y hay momentos muy libres, donde no hay libreto y donde la gente de repente toma el control del show, y siempre he sido así, me gusta interactuar con mi público, que me pida canciones, que si me las sé las canto y que si no me la acuerdo, de repente me las invento, pero eso es un show en vivo, que en cuanto a estructura no sea perfecto, sino que tenga ese sube y baja, donde la relación con los diferentes públicos es diferente", culminó.

Luis Fonsi se va a estar presentando este sábado en Córdoba y el domingo en Buenos Aires.

Con respecto a su disco:

El artista global y ganador de múltiples Latin GRAMMY Luis Fonsi lanzó su esperado nuevo álbum titulado ‘Ley De Gravedad’ bajo el sello Universal Music Latino, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Ley De Gravedad’ promete deleitar a los seguidores de Fonsi, ya que logra fusionar géneros musicales sin perder esa esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes y reconocidos de su generación.

Bajo la producción de los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, este álbum incluye 16 temas compuestos por Fonsi, Torres y Rengifo, junto a otros grandes compositores. También, el álbum cuenta con colaboraciones junto a estrellas internacionales incluyendo Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo, forman parte de esta gran producción musical.

El ya exitoso lanzamiento viene acompañado del estreno del sencillo y el sensual video musical de “Dolce”, el cual fue dirigido por el destacado director creativo de Elastic People, Carlos Pérez. El video cuenta con la participación especial de la reconocida modelo y actual esposa del artista Águeda López, siendo esta la primera vez que trabajan juntos.

