En charla con CM El Canal de la Música y contaron que sus comienzos fueron en el año 2017, variando en sus integrantes, hasta a llegar a la agrupación actual, compuesta por Macarena Merlo (guitarra principal y coros), Margarita Ruben (guitarra principal y coros) Estefanía Rey Quintana (bajo y coros) y Ani Casale (batería). En sus temas conviven y se mezclan el garage, surf, punk y space rock, además, comentan que sus influencias oscilan entre The Runaways, Nirvana, The Vines, Pixies, Tame Impala y artistas under actuales de la escena lo-fi indie de California.

En 2018 grabaron su primer EP “Nunca Fui Tu Friend”, en Estudio Átomo con la producción de Bárbara Recanati –quien las contactó por Instagram, al escucharlas y gustarle lo que hacían- con su sello discográfico Goza Records, lanzaron su primer single "Ansiedad" en agosto de ese mismo año, llegando a ser tendencia nacional en Spotify.

Macarena contó que, con esta última formación, "lograron generar una gran química", algo difícil de conseguir, lo que hace que disfruten más arriba del escenario y que la gente pueda percibirlo viéndola a ellas, algo que va más allá de escucharlas en los discos.

En enero del 2020 presentaron "Nunca Fui Muy Buena", primer corte de su segundo EP “Pánico y Distorsión”, en el que contaron con la participación de Lula Bertoldi (Eruca Sativa). Luego de eso, lanzaron tres temas más titulados “Éxodo Mental”, “Space Keik” y “Tengo Ganas”.

PIBA se encuentra componiendo nuevos temas, que se incluirán dentro de su último EP, donde esperan presentar varios de ellos en su show del domingo 10 de abril en Camping BA.