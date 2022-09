Bad Bunny, el gran ganador de la noche

Quien se llevó la nota en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 fue Bad Bunny, quien se llevó nueve categorías, que incluyen Artista, Compositor y Top Álbum latino del año.El puertorriqueño llegó a la premiación con 23 nominaciones. El reggaetonero incluyó éxitos este año con escenas con Brad Pitt en cine con "El tren bala", que tiene el mayor número de nominaciones en los premios Grammy Latinos y el éxito "Un verano sin ti", que encabeza la lista Billboard 200.

Farruko también se llevó las miradas, debido a que se llevó cuatro estatuillas por su hit "Pepas", con los premios Canción Hot Latina y Cancion del año, entre otras. En un sentido mensaje, el artista dijo: "Estoy aquí para decirles que tengamos más empatías, que seamos mejores seres humanos”, y continuó, haciendo referencia a la situación climática que está azotando la zona del Caribe y Florida: "Mientras estamos celebrando unos premios, hay gente en Cuba que lo poquito que tenía lo perdieron, hay gente en Puerto Rico que lo poco que tenían lo perdieron, hay gente en la Florida que no tiene donde dormir".

Karol G había llegado a los Billboard con 15 nominaciones y se llevó tres, incluyendo Artista del año femenina. Rauw Alejandro, por su parte, se llevó dos premios, al igual que Grupo Firme y Eslabón Armado.

Premio Espíritu de la Esperanza para Christina Aguilera

Como nos tiene acostumbrados la premiación, no solo se entregaron galardones, sino que hubo actuaciones, como de Christina Aguilera, Ozuna, Camilo, Elvis Crespo, Carlos Vives, Maluma -quien estrenó su canción "Junio"- entre otros. A su vez, los organizadores rindieron diferentes homenajes a figuras consagradas, como a Chayanne, quien recibió el Billboard Ícono; y a Nicky Jam, quien recibió el premio "Salón de la Fama".

Christina Aguilera también fue honrada con el Espíritu de la Esperanza, dedicado a reconocer esfuerzos filantrópicos. Raphael, ídolo español de 79 años, recibió el Billboard por su trayectoria artística de décadas influenciando a la música hispana quien también cantó algunos de sus mejores hits, como "Mi gran Noche", "Como yo te amo" y "Escándalo".; y José Feliciano fue distinguido con el Billboard Leyenda. Este último argumentó: "Estoy muy agradecido" "Me gustaría estar con ustedes, pero desgraciadamente el huracán no me permitió”, explicó.

Chayanne recibiendo el Premio ícono

Tini la rompió con su versión de "Carne y Hueso"

Tini hizo vibrar y emocionar al público presente y quienes lo veían por streaming. Vestida completamente de rosa y con su micrófono dorado interpretó "Carne y Hueso", y fue ovacionada de pie al finalizar. "El próximo año, comenzaré a actuar nuevamente, así que quiero asegurarme de tener canciones y videos musicales grabados antes de comenzar, y poder combinar música y actuación nuevamente”, dijo.

Lista de los principales ganadores