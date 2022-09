La Sole tiene un gran show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de octubre. Siendo que es una artista de renombre, incluso de lo más top de nuestro país, ella se muestra humilde: "Siempre tengo la sensación que la gente me conoce no tanto, entonces siempre digo 'tienen que venir a verme, tienen que venir a disfrutar, a descubrir esta Sole recargada'", y continuó: "A partir de la pandemia creo que todos empezamos a ver la vida desde otro lugar, a disfrutar de cada momento, de un buen paseo; en mi caso con la música pasa lo mismo, hay tanto por hacer y todo está permitido; ahora estoy preparando mi disco para el año que viene, y mientras tanto hay que aprovechar".

Tiene varias colaboraciones en su haber, de hecho, el último single que hizo fue con Natalia Oreiro y Lali, presentando "Quiero todo"; y previo, con MYA en "Yo no te pido la luna". "Yo creo que la música no es descartable, hay un montón de cosas que nosotros no podemos dejar tiradas en el olvido, hay que traerlas para acá, porque yo también soy una gran defensora de nuestras raíces, del folklore, de lo que van a ver en el show que tiene que ver con eso; y además de eso, está bueno empezar a crear y probar con cosas nuevas", comentó, haciendo alusión a los singles reversionados.

"Hay que inspirar a las mujeres a hacer cosas en grupo, si no cantan no importa; nosotras siempre, quizas porque, yo sobre todo, venimos de otr generación y nos cuesta apoyarnos y tomarnos esas libertades de compartir, y las mujeres somos tan maravillosas en un montón de aspectos", añadió por el tema "Quiero todo". "Para mi no existen los moldes, nunca existieron, la vida y sobre todo la música es libertad, un horizonte gigante, que el único límite que tiene es el que ponemos nosotros mismos, pero después no existe el resto y a mí me gusta disfrutarlo y verlo así".

El disco del año que se viene

"Si bien La Sole es una artista popular, el disco que se viene tiene que ver con la escencia de estos 26 años enteros, pero es un disco que para mí, a pesar de eso, tiene otro vuelo, un productor que sabés que tiene la capacidad de producir a María Becerra, Cazzu, con Conociendo Rusia, no sé, y estámos armando un disco muy respetuoso de las canciones que vamos a hacer y va a sorprender para bien, pero es muy diferente a lo que estamos haciendo este año, sí", contó sobre el nuevo trabajo.

"Está re avanzado, se termina antes de que finalice el año, y esperamos que, si hacemos tiempo, febrero o marzo empezar a mostrar alguito; en este show que se viene no vamos a mostrar, porque es tan lindo lo que se viene que para mí es un regalo que hay que presentarlo con el paquetito, no sé si lo voy a poner en medio de otro contexto; es más, creo que el show que vamos a hacer después, va a ser especialmente de este disco", disparó.

El show del 29 de octubre

"Se van a encontrar con un show espectacular, de nivel con mucha música, mucha tecnología; va a tener unos vestuarios que estamos armando muy lindos, interesantes, canciones de todo tipo, con mucho contenido desde lo musical hasta lo sentimental, porque las canciones dicen cosas y algunas van a tener reversiones, otras no; baladas, folklore, cumbia, diversidad en una sola persona, una artista que, cuando se sube al escenario, se la cree, abajo no tanto, pero arriba del escenario me la creo y eso es lo que quiero que vengan a ver", se expresó La Sole en lo que va a ser su show.