Si bien va a presentarse con un show nuevo, Tarja comentó que todavía sigue con la premisa de la gira anterior, la cual tuvieron que suspender a causa de público conocimiento; a su vez, comenta que va a tocar muchos temas conocidos, pero que también implementará canciones nuevas, que tenía inconclusas y pudo finalizarlas en pandemia. A su vez, agregó que pudo cerrar un proyecto de más de 10 años -porque lo “hicieron sin prisa”- llamado Outlanders , que está enfocado en la música electrónica.

Además, comentó que piensa que para sus fans es difícil escucharla cada vez que presenta música nueva, porque va trabajando diferentes géneros musicales, como cuando se metió, en el principio de su carrera, en la música clásica y se pasó al rock; por eso, destaca que, si se siente bien en un proyecto, pensar algo que le gustaría a hacer y le empieza a gustar, sigue adelante, más allá del género que le toque realizar, sin prejuicios.

Con la pregunta de qué fue lo que más extraño después de tanto tiempo sin presentarse frente al público , la cantante respondió que fue la energía, la adrenalina que llena su cuerpo, que no puede encontrar en ningún lugar en el mundo ; y agregó que puede hacer deporte, meditar, incluso lo intentó estando en cuarentena, pero que lo que recibe de su gente, no lo pudo encontrar en otro lado que no sea en los escenarios.

La artista finlandesa regresa a nuestro país en el marco de su gira “Raw Tour 2022”, el viernes 22 de abril a las 21hs, en el Teatro Broadway.