"Casa de chapa" es el primer anticipo del álbum debut de Tiago PZK "Portales" el cual saldrá este 21 de julio. El videoclip muestra a modo documental lo que fue el paso de Tiago PZK en sus últimos shows en Chile, México, España, USA y Argentina, material personal de backstage capturado por su amigo Kin y su equipo más cercano. La canción cuenta la historia desde los inicios de Tiago en el barrio y su recorrido al mundo.

A pocos días de haber recibido 6 nominaciones a los Premios Carlos Gardel, ser nominado a los Premios MTV Miaw y haber lanzado una de sus colaboraciones más importantes junto a Ozuna en "Nos comemos" Tiago PZK continúa trayendo nueva música a sus fans al rededor de todo el mundo. "Casa de chapa" llega justo antes del inicio de la primera parte de la gira Portales Tour y no es casualidad. Una canción que habla de su historia, de sus inicios y muestra a donde llegó hoy en día con apenas 20 años.

No hay dudas que Tiago PZK es el artista revelación de Argentina, con una proyección internacional incalculable su carrera no para de crecer en a nivel global. "Portales Tour 2022” llegará no solo a varias provincias de Argentina, también a Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile, varias ciudades de España como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y más. Miami, New York City y Los Ángeles en Estados Unidos. Y al final de esta gira será el turno de Tijuana, Mérida, Monterrey, CDMX y más, en México.

SOBRE SU ACTUALIDAD, PREMIOS Y MÁS

A fines de 2021 brilló con su show en el Coca Cola Flow Fest en México, fue la tapa de la revista Billboard en Argentina. En diciembre participó en el festival Vibra Urbana Miami en el escenario Mundial, donde compartió cartel junto a Don Omar, Rauw Alejandro, entre otros.

En marzo de 2022, se presentó por primera vez en Chile y Argentina, ambos shows fueron parte del Festival Lollapalooza, reuniendo a 30.000 y 80.000 personas respectivamente. Dio sus dos primeros shows en el Lunario del Auditorio Nacional en México DF y agotaron sus entradas en menos de una hora. En Abril 2022 Tiago PZK interpretó por primera vez en vivo "Entre nosotros Remix" en los Latin American Music Awards 2022 junto a Maria Becerra y Lit Killah, donde recibió excelentes críticas por su performance y esta se convirtió en la actuación más vista de los premios.

Además formó parte de LOS40 Primavera Pop en España, donde interpretó dos de sus grandes hits, su session Vol.48 junto a Bizarrap y Salimo de Noche. Tiago PZK ganó dos Premios Heat como mejor artista región sur y mejor video con “Entre nosotros rmx”. Obtuvo 6 nominaciones en los Premios Carlos Gardel, siendo el tercer artista más nominado. También nominado como "Artista + ido" en los Premios MTV Miaw, en los Premios Juventud en la categoría “la nueva generación masculina” y ganador de “video del año” en Premios Tu Música Urbana, por “entre nosotros” remix.