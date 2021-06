Para aquellos que son amantes de esta comida japonesa es un desafío que hay que tomar ¿Quien dijo que el Sushi solo se come afuera o viene en delivery? Hacerlo en casa no es tarea sencilla pero si se sigue el paso a paso no hay margen de error.

La primera vez pueden no salir perfectos, pero dándole a la práctica podrás convertirte en el mejor sushiman que cualquier invitado halagará. Los participantes de MasterChef se vieron obligados a afrontar la tarea muy repentinamente y no salió. Arovecha para tomarte el tiempo, estudiar el paso a paso y juntar paciencia. Después, solo queda ponerte el delantal y animarte.

Nada mejor que la comida hecha por uno, y si de sushi se trata, mejor. “Se podría decir que la complejidad de la elaboración del sushi se debe a que es una preparación muy artesanal en la que los detalles importan, pero, si se presta atención en el paso a paso y se trabaja con cuidado y paciencia, puede salir perfecto en casa”, explica Dángelo de la Cruz, chef de La Causa Nikkei.

Aquí te mostramos todo lo que necesitas saber para preparar tu comida favorita en tu casa, desde los elementos que necesitarás, hasta la preparación, las técnicas de cocción y el armado perfecto de los rolls. Pero en principio hay dos factores a tener en cuenta:

Lo ideal es prepararlo justo antes de consumirlo y no más de 8 horas antes, cosa de que cada ingrediente esté lo más fresco posible. Es preferible no guardarlo en la heladera de un día para otro, debido a que cualquier variación de temperatura que tenga el producto puede alterar algunos de los ingredientes que lo componen, pudiendo no ser un alimento seguro.

La esterilla de bambú es un aliado imprescindible para hacer sushi casero.

Elementos para hacer sushi en casa

Según aporta Karina Della Valle de SushiClub, uno de los restaurantes más aclamados de la comida, se necesita:

Una olla con base gruesa o arrocera para poder realizar una cocción del arroz adecuada y lenta.

para poder realizar una cocción del arroz adecuada y lenta. Un recipiente plástico cómodo donde se volcará el arroz para hacer el proceso de hidratación con la vinagreta.

cómodo donde se volcará el arroz para hacer el proceso de hidratación con la vinagreta. Para el armado de los rolls: un sudare que es una esterilla de bambú , además de una tabla limpia y en buen estado, y un cuchillo bien afilado para que los rolls no pierdan su forma y queden bien presentados.

un que es una , además de una y en buen estado, y un para que los rolls no pierdan su forma y queden bien presentados. Preparar un bowl con agua para mojar las manos y la punta del cuchillo a la hora de armar el roll y cortarlo.

.

Tipo de arroz y cómo preparar el sushi casero

El arroz específico para sushi se llama shari. Es de grano corto y al no ser fácil de conseguir, los expertos aseguran que puede reemplazarse.

Lavar con abundante agua en un bowl, removiendo suavemente para que no se rompan los granos. Desechar el agua y volver a lavar entre 4 y 5 veces para que libere el almidón. Una vez limpio, cocinar normalmente en una olla usando la misma cantidad de arroz que de agua hasta que los granos estén tiernos y no quede agua restante. Es importante que el arroz esté a temperatura ambiente y no tibio o caliente, porque puede alterar la frescura de los ingredientes. Cuando el arroz esté listo, pasarlo cuidadosamente a un bowl y condimentar con vinagre de arroz. En el caso de no tener este ingrediente en casa, puede reemplazarse con igual cantidad de vinagre que de azúcar y apenas de sal para equilibrar los sabores. Llevarlo al fuego mínimo para disolver el azúcar, retirar y dejar enfriar. Se utiliza la mitad de vinagreta que de arroz: por dos kilos de arroz crudo, un litro de líquido. Integrar el vinagre, pero sin remover demasiado y dejar reposar fuera de la heladera hasta que esté a temperatura ambiente, listo para armar los rolls. Lo ideal es trabajar siempre con arroz fresco del día porque al guardarlo cambia su textura y sabor.

.

Armado de los Rolls

Los makis o rolls son rollos de arroz relleno y envuelto con alga nori, aunque también están los que llevan el alga por dentro, llamados uramakis o California roll.

En el caso de utilizar verduras para el relleno, lavarlas bien y cortarlas en tiras, al igual que el pescado (es fundamental que no tenga espinas). Forrar la esterilla de bambú con un pedazo de papel film. Colocar una lámina de alga nori sobre el film, mojar las manos para que no se nos pegue el arroz en los dedos, tomar una bola y extenderla sobre el alga. Colocar los bastones de pescado y las verduras sobre una línea en la mitad del arroz. Debe estar dispuesta en el sentido en que se va a enrollar. El enrollado, momento cúlmine: conviene dejar un dedo de alga libre sobre el arroz y después un dedo de arroz sobre el alga, para facilitar el pliegue al cerrarlo. El uso de la esterilla ayuda para que el relleno se mantenga en su lugar. Durante el proceso, presionar con la mano sobre el rollo para que los ingredientes y el arroz se compacten bien. Cortarlo en trozos de unos 2 cm. Preferentemente hacerlo con un cuchillo muy afilado y, entre corte y corte, mojar el cuchillo en agua.

Niguiris y Geishas: la pieza más simple para el sushi casero

Aquí no hay enrollado que complique la vida. Es la pieza más sencilla y suele ser la más elegida por cualquier comensal de sushi. Solo hay que mojarse nuevamente las manos y moldear el arroz para darle una forma cilíndrica ovalada. Lo fundamental es conseguir una pieza compacta que no se desarme al llevarla a la boca.

El sushi "Niguiri" consta de una lámina de salmón reposada sobre el arroz.

Por arriba se coloca una lámina de marisco o pescado crudo previamente fileteado con un buen cuchillo. Hay quienes sugieren pegar el pescado al arroz con un poco de wasabi o mayonesa de wasabi, aunque no es imprescindible.