Cocina 20-06-2021 23:27 Tarta de chocolate, maní y toffee: ¿cómo preparar el plato que dejó a Candela Vetrano afuera de MasterChef Celebrity?

La ex Casi Ángeles no pudo dominar la receta, el jurado le marcó que "no se notaron las capas" y se fue eliminada del reality . Conocé todos los secretos para prepararla desde cero.