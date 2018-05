Se difundieron "fake news" que mostraron imágenes de estrellas porno haciéndolos pasar por brillantes estudiantes de ciencias. Los usuarios se sintieron conmovidos por las supuestas historias y hicieron virales tweets falsos.

Por un lado, uno de los posteos tenía como protagonista a la actriz porno estadounidense Mia Khalifa. El mismo criticaba a los medios de comunicación por no darle lugar a una "estudiante española qe ganó las Olimpiadas de Física y Química 2018".

El tweet tenía una imagen de la joven con anteojos y decía: "Ella es Montaña García, una supuesta vecina de la ciudad española de Cáceres que acababa de ganar esa competencia. Como no es futbolista y no se dedica a los 'realities', no verás la noticia en ningún medio de comunicación".

El hecho ocurrió una semana después de que un usuario compartió el video de una joven, Eva Navarro, metiendo un "golazo" en una liga de España junto al texto: "Es un golazo del que lo medios hablarían todo el mes pero como lo marcó una mujer, nadie habla de ello".

El tweet fue tan compartido con la gente que los creadores de las 'fake news' aprovecharon la tendencia para crear noticias falsas de reivindicación femenina.

Si este gol lo mete Messi o Cristiano, tendríamos gol para un mes. No sólo saldría en cada medio, también sabríamos hasta la altura del césped.



Pero no, lo marca una mujer. pic.twitter.com/zJeA3KlBeY — Yanina Hernández (@yanina_rubia) 21 de mayo de 2018

En tanto, la imagen del otro actor porno también fue difundida. La foto de "Jordi" fue compartida como la de un "honrado científico de Hardvard que estaba a punto de graduarse con honores".

La publicación se compartió junto al texto: "Él es Miguel Antonio Mejía, oriundo de la provincia argentina de Tucumán, uno de los creadores de la vacuna contra la fiebre H1N1. Está a punto de graduarse con honores en la Universidad de Harvard. Like si estás orgulloso de él".



Las fake news se hicieron virales principalente en Argentina, México y Panamá.

La campaña viral, que pone en evidencia las falsas noticias, se divulgó en las redes sociales y ha sido adoptada para Argentina, México y Panamá, entre otros países.