Desde hace algunos días, un usuario de TikTok es furor en la red porque publicó un "polémico" video en donde se puede ver como catadores "expertos" confunden un vino de primera categoría con uno barato. Los hechos fueron origen de un gran debate que dio vuelta al mundo. Acaso, ¿Todos podemos ser sommeliers?.

Está más que claro que es una de las bebidas más amadas y odiadas a la vez. Debido a su sabor y consistencia, en estos últimos años, ha aumentado el número de seguidores de este peculiar fanatismo, además, a raíz de su importancia, ha nacido una especialidad que estudia la preparación, Enología. Dichos especialistas, evalúan las características de los distintos tragos que se van haciendo no solo en el país sino también alrededor del mundo.

Un grupo de sommeliers fue puesto a prueba y los resultados sorprendieron a todos y se hizo viral. El reto constó en que cada uno de ellos debía probar y caracterizar un vino que supuestamente era "caro", pero que en realidad había costado solamente un Euro, es decir, 200 pesos argentinos más o menos.

La gran prueba de expertos

"Hemos venido a comprobar cuanto postureo hay en este mundo y nos fuimos a una muestra de vinos naturales", comenzó diciendo el presentador del video y continuó "Le dimos a probar un vino granel que salía a un euro la botella". Además, confirmo que "Por supuesto no le hemos dicho que vino era".

A lo largo del video se pueden escuchar distintos catadores que fueron dando insólitas respuestas acerca de la bebida. "Me parece muy frutal y fresco con notas de hierbas", dijo uno de los espectadores. "Tiene buena piel, bien paso en boca" aseguró otro señor. "Es muy elegante en boca" sostuvo otro "experto". "Me parece un estilo natural, sin peso. Es una propuesta moderna, actual" asevero otro catador.

De todos los sommeliers entrevistados, solamente uno acertó que se trataba de un vino "berreta", es decir, de baja categoría. "Esto no huele a nada" insistió el etnólogo. Asimismo detallo, "No me gusta. Noto alto nivel alcohólico, tiene una acides descarada. Es un tinto distinto a los que he bebido hasta ahora".

Este es el único etnólogo que acertó que el vino era "trucho".

El video en TikTok causo furor y actualmente tiene más de 163 mil "me gusta" y fue reproducido 2.4 millones de veces. Además, miles de personas comentaron los hechos. "El profesional ya sabemos quién es y no tiene por qué ser experto", escribió un usuario. "El de la boina el único coherente, un grande", confirmó otro joven. "Vaya lección de humildad para tanto experto", finalizo otro cibernauta.