Un mexicano de 18 años se tatuó en el pene el nombre de su novia, oriunda de Salvador, para que ella no lo dejara por otro joven. “Propiedad de Karen”, fueron las palabras que Brayan pidió que le escribieran de forma permanente.

Al principio se creía que la adolescente lo obligó a realizar esta intervención. Sin embargo, fue el sujeto quien decidió llevar a cabo esta acción como demostración de su amor por ella.

.

El sujeto, está muy agradecido con su pareja, ya que decidió dejar de robar celulares y cambiar el rumbo de su vida gracias a su primer amor, Karen. Asimismo, él coincidió en que su miembro forma parte de la propiedad de su pareja.

“Él tiene un miembro muy grande y en México está lleno de mujeres ‘hot’. Le dije que si me ama pues que se tatúe, ese pene grandote es solo mío y si no lo hacía yo me iba con el Kevin”, pudo comentar Karen a través de la misma vía en la que se volvió pública la noticia.

Por su parte, el joven aclaró que al principio tenía miedo al dolor, pero tenía aún más miedo de perder “al amor de su vida”. Es así que decidió cumplir su pedido y afirmó: “La amo y todo mi yo es de ella. Se lo quise demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama y si hace falta me tatúo cuánto la amo en la frente”.