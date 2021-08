En las últimas semanas, un animal que hasta hace poco muchos desconocían, pasó a estar en boca de todos: el carpincho. Videos, fotos y memes se regaron como la pólvora en las redes sociales luego de que "invadieran" Nordelta, en Tigre.

Acusan a los roedores de ser una especie invasora que se alimenta de las plantas decorativas de las casas, que atacan a las mascotas y que representan un riesgo de accidentes de tránsito. Sin embargo, otros se han dedicado a mostrar el lado tierno de estos mamíferos. Así lo hizo el usuario de TikTok Estanislao Montiel (@estanislaojosemontiel), quien compartió un video de una cría de carpincho "silbando".

"¿No les da ternura? Cría de carpincho", escribió el tiktoker. En las imágenes se ve a un pequeño ejemplar, en el medio de un área de campo al lado de un lago, sin nadie más alrededor. Parece asustado, ya que lanza algunos "maullidos" mientras tiembla visiblemente.

La respuesta de la gente

Entre las decenas de comentarios hubo varios con emoticones de amor y algunos con recuerdos o preocupación por su salud. "Yo tuve uno. Se llamaba pitufo. Lo tuve desde que tenía unos días y murió de viejo", aseguró una chica. "Pobre, está solito. Es tan lindo. Yo tenía de chico y los tuve por mucho tiempo", coincidió otro usuario. "Pobrecito. Si los crías desde chiquitos son como perritos. Mi tía tiene y son retranquilos. Juegan con sus perritos y mi primito lo recuida. Son hermosos", aportó Sol.

Por supuesto que también hubo comentarios apuntando hacia la caza de la especie, aunque la mayoría con humor otros no tanto. "La mamá ya fue echa milanesa", escribió Sergio y aclaró "en el norte se come en milanesa. Yo lo hice a la parrilla, sabe a chancho o nutria en escabeche". "Más que ternura me da hambre", agregó Emiliano.

Por qué hay carpinchos en Nordelta

La construcción de esta nueva zona urbana se hizo en un lugar de humedales que eran el hábitat natural de los carpinchos. Cuando comenzaron las construcciones los animales fueron empujados hacia los bordes de sus territorios, pero al quedarse sin comida volvieron a avanzar por donde siempre estuvieron.

"El avance de la urbanización sobre los humedales afecta a nuestra fauna nativa de manera directa. Como consecuencia, especies como el carpincho han quedado excluidos de su ecosistema, como en el caso de Nordelta", explicaron desde las redes sociales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Mirá el tierno video del carpincho bebé