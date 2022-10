Las historias graciosas de personas alcoholizadas en la calle siempre se viralizan en las redes sociales por las insólitas reacciones y los finales inesperados. En esta ocasión un tuitero reveló que un borracho se durmió semi desnudo en la vereda de su casa y le dejó un asqueroso “regalo” en la puerta.

El usuario de Twitter "rushardocs" es quien mostró el desopilante relato de su amigo en un grupo de WhatsApp.

“A ver que se cuentan los pibes hoy”, tituló la publicación donde mostró las capturas de la conversación y las fotos del borracho dormido en la vía pública con los pantalones bajos.

Borracho se durmió en la puerta de una casa y es viral (Twitter/@rushardocs).

Todo el episodio lo detalló “Pela” en el chat grupal y comenzó con una frase clásica: “No saben la que pasó hoy”. “5 de la mañana escuchaba un celular meta sonar. Y digo ¿‘Qué suena?’”, agregó el amigo del tuitero.

“Miro por la ventana, pum, terrible quebrado durmiendo en la puerta”, definió al hombre alcoholizado y tirado en plena madrugada. En las imágenes, que son virales y se llenaron de likes y retuits, se puede ver al sujeto acostado en el suelo.

Sin embargo, el momento insólito no terminó en ese momento, porque el dueño de la vivienda no lo ayudó, ni mucho menos lo despertó: “Arranco para la oficina y seguía re quebrado ahí”.

Además, el usuario @rushardocs compartió videos del borracho dormido a plena lus del día. “Al rato, los pibes mandan esto, se re cagó JUSTO en la puerta y se durmió arriba de la caca”, agregaba el “Pela” en el grupo de WhatsApp. “Entré esquivando caca hoy”, concluyó.

Las mejores reacciones al borracho en Twitter

Como era de esperarse, en la red social del pajarito estallaron las risas y las críticas sobre el episodio. “Aah, pero le preguntas y te dice ‘fue nochón pa’”, comentó uno de los tuiteros en chiste. “Mi abuelo dijo que está en posición fecal”, se sumó otro gracioso.

Uno hizo un repaso del momento viral: “Empieza a cagar, se cae, no puede levantarse, se rinde... Y se queda dormido”. Una joven indicó: “Yo le tiraría un rollo de papel o toallitas húmedas, jajaja”.

“Yo lo levanto con la hidro y se la paso por el tuje. Una limpieza profunda le hago”, bromeó otro joven, hasta que los más serios cuestionaron la falta de asistencia al muchacho alcoholizado.

“Amigo. A ese tipo le bajó la presión y se desmayó y vos te estás cagando de risa como si fuese un quebrado. Capaz estaba drogado o capaz no. No sé si llamaste a la policía o a alguna ambulancia, pero alta paja por él si no lo hiciste”, señaló otro comentarista.

En ese mismo tono preguntó otro: “Che, ¿No era conveniente llamar a una ambulancia? Por ahí le pasó algo además de alcohol”.