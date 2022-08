Los amistades pasan por distintas pruebas y cada vez que se superan esas relaciones se van fortaleciendo. Algunas ponen a prueba su fuerza de voluntad. En ese sentido, un joven mostró a tres jóvenes que se fueron de fiesta e hicieron hasta lo imposible para no abandonar a uno ellos, quien estaba muy borracho. El clip se viralizó y generó un debate en las redes.

El hecho ocurrió en la estación Allende del Metro en la Ciudad de México. El usuario de TikTok @crisroaz27, estaba en el andén esperando la llegada del tren para iniciar su jornada, pero de pronto fue testigo de algo que le llamó mucho la atención.

A la plataforma, de lado de enfrente, llegaron tres jóvenes. Pero no ingresaron como todos los pasajeros, sino que uno de ellos estaba completamente ebrio e inconsciente, mientras que los otros dos hacían un esfuerzo arrastrándolo como podían para no dejarlo sólo.

En el clip, se puede ver esta escena hilarante en donde uno de ellos agarra a su amigo desde los brazos y el otro lo hace desde las piernas y así lo llevan de una forma poco ortodoxa por el andén hasta que se son frenados por personal de seguridad de la estación.

Pasaron varios minutos en la estación esperando la llegada de la formación. El joven explicó que era muy temprano y al parecer estaban regresando de una fiesta, pero uno de ellos se pasó de copas y terminó en ese estado. Esa fue la única forma que hallaron para trasladarlo en las instalaciones del servicio de transporte público.

El vídeo, que posee la descripción "llegamos juntos, nos vamos juntos", se hizo rápidamente en la plataforma china. Actualmente posee 1,6 millones de visualizaciones, más de 150 mil me gusta y cerca de mil comentarios de usuarios que estaban sorprendidos por esa lealtad entre amigos.

"Que bonita es una amistad verdadera", "Esos sí son amigos, no como los míos que me dejaron dormido en el parque", "La policía dudando sobre si debería actuar", "Los verdaderos amigos no te dejan solo nunca", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En tanto, el propio usuario @crisroaz27 aclaró que los dos jóvenes no tuvieron otra opción más que arrastrarlo o dejarlo ahí hasta que pudiera recuperarse. “Lo cachetearon para intentar despertarlo y no reaccionaba, medio escuché que entre todos iban a llevarlo a su casa”, sentenció.