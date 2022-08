Hoy en día se puede encontrar de todo en las redes sociales. Sitios como Twitter, Instagram y Facebook son lugares comunes donde los internautas pueden compartir viajes, encuentros con amigos, anécdotas divertidas y, en ciertos casos, hallazgos bizarros que no podrían compartir en cualquier otro lugar.

Esto fue lo que hizo el usuario de Facebook Adrián Nuñez, quien este jueves publicó un sorprendente descubrimiento que realizó mientras paseaba por una plaza en su Jujuy natal. Aparentemente, ese mismo día a la madrugada, una pareja tuvo un arrebato pasional y pensaron que sería una buena idea tener relaciones en el sitio público.

Los tortolitos se habrían escondido y, una vez terminaron, se retiraron como si nada hubiera pasado, excepto por un mínimo detalle: la mujer se olvidó su ropa interior colgando de una rama, y un vecino se la encontró la mañana siguiente. Divertido con el bizarro descubrimiento, Nuñez no pudo evitar sacar una foto y compartirla en su muro de Facebook, donde rápidamente se hizo viral.

"Se busca a la dueña, alguien la conoce?", escribió el usuario junto a la foto de la prenda íntima roja que colgaba de una rama en medio de la plaza. Fueron justamente los amigos del internauta quienes decidieron llamar a la chica como "tangacienta". La publicación comenzó a recibir atención de los internautas, salió publicada en algunos medios provinciales y, pocas horas después, ya estaba haciendo reír a usuarios de Facebook de todo el país.

La publicación se volvió viral en Facebook.

Automáticamente, los likes comenzaron a llegar y ni hablar de los desopilantes comentarios que no pasaron desapercibidos: "No la toquen, es un anzuelo", "La Tangacienta", "Tratando de hacer un esfuerzo para no contestar", "Buenísimo la tangacienta", fueron algunos de los mensajes que fueron llegando. A su vez, luego las fotos fueron compartidos por varios usuarios que buscaban a la dueña de la pertenencia perdida.

Otra inverosímil anécdota se volvió viral en los últimos días, esta vez en la plataforma de TikTok. Allí, un usuario de México compartió el insólito momento que tuvo que pasar cuando se quedó dormido en la sala de cine. Al despertar se dio cuenta de que ya era tarde y que estaba encerrado. Mike Sánchez, el protagonista, decidió publicar un video contando la situación y se volvió viral.

En el video se escucha la risa de Mike mientras muestra una sala de cine oscura. "Bro, me quedé dormido, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie, me apagaron", explica con miedo. Cuando sale, intenta abrir las puertas de salida hacia la calle y ya están cerradas. "No es cierto, me dejaron encerrado", agrega con una risa nerviosa.

Sin tener mucho para hacer, decide recorrer el lugar y bromear como si trabajara en el cine. "Hola qué tal señorita, muy buenas tardes, ¿cuántos va a querer? Sí, claro que sí se lo doy", dice. A Mike le resultó raro que los empleados no lo despierten antes de irse, pero entendió que no entraron a la sala por ser la última función del día.

Pudo salir por fin a la mañana cuando llegó el primer empleado y le abrió la puerta: "Señores, se logró, amo al señor de la limpieza, me dijo '¿Tú qué haces aquí joven?', y le dije, 'Señor, no me lo va a creer'". Para colmo, cuando estaba en el estacionamiento vio que había dejado abierto su auto