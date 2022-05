Argentina posee la mayor cantidad de psicólogos del mundo por habitante, según un relevamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este dato se ve reflejado constantemente en las redes sociales, donde muchos internautas cuentan sus vivencias, sentados en el diván de su terapeuta. Muchas de esas elocuentes y divertidas anécdotas de pacientes se viralizan en las redes sociales.

En ese sentido, una mujer contó en su cuenta de Twitter que había rechazado el servicio terapéutico para su hijo un día antes de que comiencen las sesiones porque, tras hacer una profunda búsqueda en Google sobre el perfil del psicólogo, descubrió que el especialista pertenecía a la agrupación política La Cámpora.

La publicación de la mujer fue tomada por los demás usuarios de Twitter, quienes la criticaron por haber rechazado la terapia por ese motivo y juzgar al terapeuta por su ideología política.

"Busqué un psicólogo infantil, pedí turno y cuando lo googleé...", escribió la usuaria junto con un emoji de preocupación. El tuit se volvió viral con más de 7 mil "me gusta" en la red social del pajarito.

.

En el tuit, la mujer publicó una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con el psicólogo, quien solo atinó a darle el día y horario de la cita. Tras ello, la usuaria le dejó bien en claro que no quería que su hijo se atienda con él. "Ay disculpame, no lo tomes a mal, pero busqué en Google y vi que formabas parte de La Cámpora. Mil disculpas. No puedo. Gracias por tu atención, pero suspendo el turno", aseveró la mujer, quien luego cerró en otro mensaje: "Gracias y disculpas. Busco algo más afín a mis valores".

Los mejores comentarios en las redes sociales

Por su parte, los usuarios de Twitter no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus comentarios al respecto. "Que raro que la nena necesite ayuda con una mamá así..."; "Mis valore son iguales a estalquear gente en redes sociales, bardearla y publicarlo"; "Pobre criatura"; "De corazón me da pena esa criatura...", fueron sólo algunos de los comentarios más destacados.

.

Otro usuario contó la insólita experiencia que vivió con un psicólogo y decidió no llevar más a su hijo allí. "Yo dejé de llevar a mi hija a una pediatra porque era muy dulce con ella y buena médica, pero hizo un comentario racista. Mi hija estaba en la consulta con un muñeco muy lindo; ante su pregunta le contamos que se llamaba Evo, por Evo Morales. Bueno, imaginen el final", contó el usuario.

Por otro lado, muchas personas comentaron que no veían mal que cambiaran de terapeuta si este no era afín a sus ideales o creencias políticas. "No sé si está tan mal, en un caso en que a mí repugnaran las ideas de un/a profesional, buscaría otrx".