Horas antes de debutar como jurado en “Canta conmigo ahora”, Candelaria Tinelli reveló cuántas cirugías estéticas se realizó e impactó en todos sus seguidores. La joven había habilitado una caja de preguntas en Instagram, donde también charló sobre su próxima experiencia en la televisión y la relación con su peso.

“Estoy aburrida. Pregunten cosas, pero que no sea de tatuajes plz”, compartió la hija de Marcelo Tinelli, a través de su cuenta personal, y enseguida comenzaron a llegarle cientos de mensajes de sus fanáticos. Sin embargo, ninguno de ellos se esperaba que revelara un insólito dato sobre sus retoques estéticos.

En la tarde del viernes y luego de que un usuario le consultara por la cantidad de cirugías que se realizó, la artista especificó con ironía: “359”. El descomunal número no tardó en circular en las redes sociales y se volvió viral.

La hija de Marcelo Tinelli reveló en Instragram cuántas cirugías se realizó.

Además, Candelaria Tinelli aprovechó para responderle a su médico cirujano @drgustavosamprieto, cuando le preguntó si estaba conforme con cómo le había quedado la cirugía de nariz. "Siiii sos todo", aseguró. Mientras que, en relación con su peso, sostuvo que no se pesa “hace siglos”.

Otras respuestas en Instagram.

Vale destacar que, hace tan solo un mes, la modelo había explicado el motivo por el cual se realiza tantas cirugías, con el fin de sentirse más cómoda con su cuerpo. “Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, sostuvo, frente a la gran cantidad de comentarios relacionados a su aspecto físico.

“Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo”, enfatizó Cande Tinelli, aunque destacó que también “banca a la gente que piensa distinto y se acepta como es”.

Cande Tinelli habló sobre su debut en “Canta conmigo ahora”

Además de las cuestiones relacionadas con su estética, la cantante charló sobre las emociones que le genera ser jurada del programa “Canta conmigo ahora”, que conducirá su padre por la pantalla de El Trece. Allí, manifestó estar nerviosa por el debut y también “ansiosa por ver los memes” que harán de ella.

La nueva experiencia televisiva de Marcelo Tinelli comenzará este lunes 25 de julio, a partir de las 22.30. Dentro de los nombres que circularon, también se reveló la participación de Coti Sorokin, cantante y yerno del conductor.

Días antes, la pareja contó las condiciones que establecieron para aceptar su participación en el certamen. “Obviamente, estar al lado siempre. Los dos pusimos esa condición, si uno no está, el otro tampoco, y viceversa”, manifestaron.