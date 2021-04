Una mujer de la ciudad estadounidense de Florida aseguró que su cámara de seguridad captó el paso de lo que parecería ser un “dinosaurio bebé” corriendo a lo largo de su patio en la madrugada de este domingo.

“Cualquier animal que se nos ocurra que podría estar caminando a las 03:40 horas de la mañana, no caminaría de esta manera. (...) Tal vez he visto Jurassic Park muchas veces, pero veo un raptor u otro tipo de pequeño dinosaurio”, comentó Cristina Ryan a FOX 35 Orlando.

En el breve video de apenas unos segundo de duración, se alcanza a percibir una criatura de pequeño tamaño, gruesa y con una cola larga corriendo por el patio de la casa en la que habita Ryan en Palm Coast; aseguró que los familiares y conocidos a quienes mostró el archivo comparten su versión.

“Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que parece tener patas delanteras. ¿Así que no estoy segura? Lol. Yo me quedo con una raptor”, bromeó, según el medio.

Sin embargo, luego que el video fuera compartido en redes sociales, una parte de los internautas comenzaron a especular acerca de la identidad del desconocido animal: las teorías apuntaban a que podría ser un pavo, un pequeño reptil, un ave o hasta un perro.

“Parece un pavo para mí, pero sería genial si fuera un dino”, expresó uno de ellos en Twitter. “Para mí, luce como un Varanos con una presa en su boca. También podría ser una iguana enorme arrastrando algún tipo de cuerda, tal vez una red o una bolsa.”, opinó otro en Facebook.

“Los pavos lucen como dinosaurios al correr, los veo todo el tiempo en mi ruta de correo, pero hay algo en la cola de este animal (el del video) que definitivamente no parece la cola de un pavo... raro.”, cuestionó uno más. “¡Es una grulla canadiense!”, aseguró otro.

Mientras que otros más tomaron la noticia como broma y expresaron comentarios cómicos respecto a ella: “¡Parque Jurásico es real!”, expresó un usuario de Facebook. “Bienvenida a Florida.”, mencionó otro en la misma red. “Por supuesto que es un dinosaurio.”, escribió uno más. “Puede ser o un perro con una correa tras de él, o un dinosaurio o un raptor comiendo a un perro que aún tenía su correa puesta.”, compartió otro internauta.

La cuenta de Universal Orlando Resort se hizo eco del episodio (Twitter).

Incluso, el famoso complejo recreativo Universal Orlando Resort también se unió a la diversión generada en redes, en donde la cuenta oficial retuiteó la noticia con la leyenda: “Rápidamente cuenta a todos su raptores”.

Esto en referencia a la próxima atracción que se abrirá el 10 de junio llamada Jurassic World VelociCoaster en su parque Universal’s Islands of Adventure, de la cual también ha compartido imágenes de esculturas de estos y otros dinosaurios con los cuales los turistas podrán tomarse ingeniosas fotografías.

La contestación de una usuaria (Twitter).

En continuidad con el chiste, una seguidora de la cuenta, identificada como Erica, compartió una tabla - ficticia - de conteo de dinosaurios en la que se refleja que, efectivamente, harían falta unos cuantos de éstos en el parque temático, por lo que, siguiendo con la broma, podrían estar corriendo por todo Orlando.