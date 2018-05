La joven británica compró un bronceador instantáneo de 3.99 libras esterlinas y en vez de broncearse, quedó de color verde. "Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde", dijo a The Daily Mirror. "Anduve escondiéndome de todos en mi casa", agregó.

La mujer no saldrá de su casa.

Danni Bruce compartió en Facebook las fotos que muestran cómo su piel se volvió verde, debido a un bronceador barato que se aplicó.

Cinco minutos tardó en ponerse verde.

La chica quedó en shock al ver su nuevo aspecto; sin embargo, decidió publicar sus fotos en sus redes para denunciar a la marca de bronceador "St. Moriz, Darker than dark".

St. Moriz, Darker than dark, es el nombre del bronceador.

Algunos usuarios de la red social se indignaron con la situación, pero otros comenzaron a hacerle burlas por su aspecto, comparándola con Fiona de Shrek o She Hulk, un personaje de Marvel Cómics.

Según contó la joven, no saldrá de su casa hasta que su piel vuelva a su color natural. Hasta el momento, la empresa que creó el bronceador no se manifestó sobre este lamentable incidente.