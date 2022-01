Hay muchos tipos de personas al momento de afrontar un problema, pero las que se lo toman todo con humor se vuelven virales en Twitter. Así lo demostró un tuitero del barrio porteño de Villa del Parque que se hace llamar "San Ernesto".

Él decidió hacer un imperdible hilo contando cómo fue que se contagió de coronavirus en la oficina gracias a un compañero "negador", pero con memes de "Pepe Argento" (el papel de Guillermo Francella en " Casados con Hijos"). En pocas horas cosechó miles de "likes", retuits y citados.

El impresionante relato de su contagio a puro meme

"El jueves fui a la oficina a las 8:45 (siempre llego primero, esas costumbres de andá a saber... entro a las 09). A las 9:10, 20, llega un compañero, mi jefa y otro compañero más. El último entre risas dice, 'estoy con alergia'; a lo que le decimos: 'dale boludo, no jodamos, andá y laburá desde tu casa y listo'. 'No, que no, que es alergia, me conozco', nos dice", comenzó su anécdota.

"A las 12, voy a la oficina de mi jefa (jodiendo, gritando, somos de Vélez y como tenemos mucho laburo si no ponemos onda es una mierda) y en la puerta me dice: 'no entres'. 'Eh, ¿qué pasa?', 'Estoy con escalofríos. Creo que tengo fiebre, me voy a casa'. Se va, a las dos horas llama: 'tengo 39 de temperatura'", recordó a continuación.

A partir de ahí, la historia se vuelve todavía más predecible pero no por eso menos entretenida gracias a las caras de Francella. "Bueno, nos invade un poco el pánico en la oficina, pero seguimos laburando (preocupados por la Jefa, buena persona, sacando los quilombos de laburo que uno puede tener en el día a día). Tipo a las 15, mi compañero (el de la alergia) me dice, '¿No tendrás un paracetamol?'. Ya sin risas: 'andate, déjate de joder'. No sé va".

"Termina el día laboral, a la noche en el grupo de laburo nos dice la Jefa que sigue igual: 39 de temperatura. La jodemos un poco, que no palme ahora que no tenemos ni para las flores, etc. Acto seguido, el compañero de la alergia nos dice q tiene 38.5. Se pone un poco picante el grupo. Vienes: me presento en la oficina, 8:45. A la hora dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, llamo a RRHH para decir que me voy a casa, que estoy con síntomas".

Decidió aislarse por las dudas y… “spoiler”, tuvo toda la razón. "Llegó a casa, aviso a hijo, novia, padre, amigos que el finde me guardo en casa por las dudas. Viernes por la tarde noche, se incrementa el dolor de garganta, cabeza y cansancio, a lo que me digo esto se va a descontrolar. A la 1:30 me despierto temblando. Una hora así, temblaba, tapado, sin aire. Temblaba. Me levanté como pude y me clave toda pastilla que tenía. Me acuesto, al rato dejo de temblar y empiezo a transpirar. Me tomé la temperatura y tenía poco más de 39".

"Tipo a las 03:30 me duermo, desmayo ni idea y me despierto a las 11 con frío, me tomo la temperatura 38 y pico. No me puedo levantar de la cama. Internamente, me llevo a mí mismo un poco de calma y me digo: tenés 3 dosis. El sábado lo paso en la cama, detonado, gateando al baño, la ducha entre pastillas, fiebre, frío, dolor de todo y un poco de miedo pensando '¿y si soy uno de esos 70 o 100 que aparecen en los listados?'. Pasé el sábado y el domingo amanecí más entero, sin fiebre, si con dolor de todo, me fui a hisopar y si, con ustedes damas y caballeros: Covid positivo".

"Ahora escribo y me voy riendo, pero la pasé mal. Solo dos cosas: 1) ante cualquier síntoma no expongan a los demás. 2) las vacunas salvan vidas, sí, estoy seguro, salvó mi vida", sentenció el tuitero.