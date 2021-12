Un hombre fue culpado por su esposa de tirar accidentalmente las bolsas de regalos de su casamiento y ella lo obligó a recolectarlos otra vez de la basura. El video fue subido a TikTok por la usuaria Brinlee Miles y rápidamente se hizo viral.

La mujer acusó a su esposo de tirar accidentalmente una bolsa de regalos que había dejado sin importancia en un rincón de la casa. Sin embargo, cuando ella buscó en profundidad, y luego de haber enviarlo a su esposo a buscar entre la basura, ella descubrió que la bolsa de regalos estaba escondida a salvo.

En su página de TikTok, Brinlee Miles compartió un video de su esposo, vestido con traje y corbata, escarbando en la basura. “Mi esposo tiró accidentalmente una bolsa de regalos de Navidad que dejé en el mostrador”, escribió en el video. "Buscó para siempre y no pudo encontrarlo", contó en la descripción de este desopilante posteo.

Luego de encontrar la bolsa, la mujer giró la cámara hacia sí misma, con la mano sobre la boca, y admitió: “La acabo de encontrar en el armario. Olvidé que lo puse allí”.

"Cariño, si estás viendo esto, te debo una", agregó también en el video que publicó en la red social TikTok.

Los seguidores de Brinlee no tardaron en comentar el desopilante video, y muchos ofrecieron sus sugerencias sobre cómo ella podría salir de la situación, sin que su esposo se enoje por lo que le obligó a hacer.

Entre los comentarios más destacados, se encuentran: “Acaba de arruinar su mejor ropa buscando esa bolsa"; "Ponelos (los regalos) afuera cuando no esté mirando, luego andá a buscarlos y decile que debió haberlos perdidos"; "Así que vas a tener que ir a tirarlo a la basura y actuar como si lo encontraras y él estuviera ciego".

Además, otra usuaria contó que le ocurrió una situación parecida y que también obligó a su esposo a escarbar la basura para encontrar lo que había perdido y contó su anécdota en los comentarios de este divertido video de TikTok, que se hizo viral: “Le hice eso a mi esposo. Pensé que había tirado $ 100 y en realidad estaban en mi cartera".

Errores que son virales en las redes

Otro error que se hizo viral en las redes, esta vez en Twitter, trata de una insólita situación que le ocurrió a un hombre, luego de haber ido a comprar agua a un kiosco. La historia que contó el usuario fue tan desopilante que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El hombre que publicó el tuit viral adjuntó una imagen en el posteo, que superó los 38 mil “me gusta”, obtuvo 1397 retuits y 218 tuits citados.

“Salí a correr, no sin antes comprar un agua en un kiosco. Al rato uno se me pone al lado, yo aceleraba, él también. Nunca me niego a un desafío, así que le di con todo un kilómetro. Frené. Él llegó con la lengua afuera. No te culpes, hijo, soy entrenador -comenté- y me alcanzó este papel”, escribió el usuario de Twitter.

En la foto que adjuntó se veía en su mano una botella para hidratarse luego de hacer ejercicio y una nota que le había dado el hijo de la kiosquera. “Soy sordomudo, mi mamá te dio el vuelto de mil, pero pagaste con 500”, decía la nota que le entregó el muchacho.