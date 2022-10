Finalizar una carrera tras varios años de estudio y esfuerzo es algo que les genera placer a muchas personas. Algunos lo festejan tirándole alimentos a los recién graduados, pero otros lo hacen de un modo singular. En ese sentido, una joven se recibió como piloto comercial y la "bautizaron" arrojándole aceite de avión en el pelo. El video es furor en las redes sociales.

La protagonista de este viral es Cynjyr Carolina. Esta joven venezolana pasó los últimos años formándose en una escuela de aviación y, en septiembre pasado, logró su gran sueño y para celebrarlo se sometió a un supuesto "bautismo", para pilotos.

En el clip, compartido por la joven en su cuenta de TikTok (@cynjyr), se puede ver a la joven vestida con un pantalón negro y una camisa blanca, dónde se puede ver que en uno de sus bolsillos tiene su medalla. La chica se sentó en un banco y aceptó ser "bautizada".

A continuación, se puede ver a uno de sus familiares que lleva una botella con aceite de avión en sus manos, y le tira el líquido oscuro en el pelo. En ese momento, la joven sólo atina a reírse de esta particular "tradición", a la que aceptó someterse.

No obstante, eso no fue todo. Otro de los familiares presentes se acerca a ella por detrás y le corta una gran parte de su cabellera con una tijera. La joven se sorprende ante esta situación, pero luego sólo se ríe de este "bautizo de piloto", tal como lo describió la muchacha en su publicación.

El vídeo se ha viralizado rápidamente en la red social china. Actualmente la grabación obtuvo más de 12,6 millones de visualizaciones, poco más de 312 mil me gusta y más de 4 mil comentarios de usuarios que estaban sorprendidos con esta tradición entre los pilotos.

"Felicitaciones. Sé que el cabello no importa nada. Lograste alcanzar tu meta y eso es lo importante", "Con el cabello no", “imagínate a nosotros los médicos. Ya me veo bañado en sangre con placenta de mi primer parto”, “me recuerda a un amigo cuando recién entró a trabajar en mecánica, le pusieron aceite en la ropa interior”, "Todo lo quieras pero mi cabello jamás se le dejo tocar a nadie", fueron algunos de las reacciones de los internautas a este insólito video viral de TikTok.