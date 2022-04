El mundo de las reseñas de Google no deja de sorprendernos. Es cierto que generalmente se viralizan las idas y vueltas de los clientes de restaurantes con sus dueños, pero en esta ocasión la publicación un usuario causó furor por un insólito motivo: decidió rectificarse de un comentario negativo que puso hace dos años.

El protagonista es el espectador de un cine que se quejó, entre otras cosas, de la mala calidad de las pantallas de un cine de La Nueva Condomina, ubicado en Murcia (España). Pero el increíble final de a historia se conoció gracias al tuit de una oculista.

"La calidad de la pantalla es malísima. Brillo muy bajo e incluso en escenas oscuras se ven las líneas de luz... fatal. No es la primera vez que me pasa en este cine", escribió en ese entonces el muchacho y dejó una estrella de puntuación sobre las cinco posibles.

Lo sorprendente es que la opinión negativa que no había sido rebatida hasta el momento, ni siquiera por el establecimiento. Pero ahora, él mismo dio marcha atrás: "Actualizo tiempo más tarde, descubrí que tenía miopía y astigmatismo, lo siento, el cine está bien".

El comentario de Google recorrió el mundo gracias al posteo @elly_elli, la óptica que le recetó los anteojos y le diagnosticó los problemas de visión.

"Hoy un paciente al que puse gafas hace poco me manda esto…", escribió y se volvió viral. El porteo recibió decenas de comentarios, miles de retuits y ya superó los 35 mil "me gusta".

Hoy un paciente al que puse gafas hace poco me manda esto… pic.twitter.com/FjoZ4Yj5R1 — Elísabeth (@elly_elli) April 25, 2022

Pero la historia no terminó ahí, pues varios usuarios de la red social decidieron contar cómo descubrieron sus problemas de visión.

"Yo vi Harry Potter y la Piedra Filosofal en el cine dos veces... En la segunda comprendí muchas cosas que en la primera no: las gafas para mi miopía hicieron magia!!", comentó una tuitera.

"Yo no me di cuenta de que no veía bien hasta que me probé las gafas de una amiga y ahí sí veía en full HD. Tuve que insistir por meses a mis padres de que me pusieran gafas porque se pensaban que solo las quería para copiar a mi amiga", afirmó otra mujer.

"Reconozco que también le eché la culpa a la película del cine porque veía borrosa la parte de la derecha. A los pocos días fui al oftalmólogo y me detectaron una catarata en el ojo derecho", señaló otra.