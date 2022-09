Todos los días nos encontramos con insólitos videos que muestran situaciones o reacciones de todo tipo. La mayoría de ellos son completamente inesperados, por lo que no tardan en recolectar un sinfín de reproducciones.

Los favoritos entre los usuarios son aquellos que tienen a algún animal como protagonista. Son incontables los videos que circulan en las redes sociales de animales en insólitas situaciones, las cuales causan risa, y mayormente, ternura.

En este caso, la tierna reacción de un perrito se volvió rápidamente viral, y miles de usuarios no dudaron en dejar su mensaje. En el video, se puede ver al animal haciendo un escándalo mientras su veterinario intentaba darle una inyección.

El tuit viral.

Mientras se encontraba en una consulta veterinaria, el pequeño perro comenzó a mostrarse asustado por la vacuna que iba a recibir, y, por supuesto, su dueño aprovechó el tierno momento para filmarlo.

Lo gracioso del video es que apenas el veterinario saca la jeringa, el animal automáticamente empieza a jadear y aullar, a pesar de que la aguja todavía ni lo había tocado. Es por esto que en las redes lo tildaron de "drama queen", aunque son varios los que actuarían de la misma manera.

"El lomito más dramático de la historia", escribió la autora del tuit viral, el cual alcanzó casi las 10.000 reproducciones, en cuestión de unas pocas horas.

Su tierna y dramática reacción cosechó una infinidad de "Me gusta" en Twitter, y más de uno se sintió identificado con él, por compartir el miedo a las agujas.

La reacción de los usuarios en Twitter

A pesar de que la gran mayoría solo tuvo palabras de amor para el pequeño perrito, lo cierto es que también hubo quienes salieron a defenderlo: "¿Por qué les hacen esto? Pobrecito, está claro que no quiere", escribió una joven, mientras que otra cuestionó al dueño: "¿El perrito está llorando y su dueño lo filma? ¿Qué clase de dueño es?".

Sin embargo, fueron bastantes los que pudieron tomarse la situación con humor, y no dudaron en tildar al perro viral de exagerado: "Dame al perro más dramático que tengas", comentó una usuaria.

"Ese bebé se ganó un Oscar, ya estaba llorando y ni lo habían tocado. Es hermoso", escribió luego una internauta, a modo de broma, y varios apoyaron su comentario.

Asimismo, hubo varios que se sintieron identificados con el animal, y no tuvieron ningún problema en confesar su miedo a las agujas: "No me río porque tranquilamente podría ser yo", escribió bromeando una usuaria.