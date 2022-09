En las redes sociales, los usuarios suelen contar todo tipo de anécdotas para que las personas opinen al respecto. A veces, se trata de situaciones que resultan un poco raras y graciosas para la mayoría.

Esta vez, fue una joven llamada Catalina quien subió a su cuenta personal de Twitter "catasimonovichh" el curioso momento que pasó con su grupo de amigas cuando se juntaron a comer matambre a la pizza.

Cuando los grupos de amigos se juntan a comer, a veces resulta difícil ponerse de acuerdo con el menú, ya que cada uno tiene gustos distintos que no suelen coincidir. Con más razón todavía si alguna de las personas no quiere o no puede comer determinado alimento.

Cuál es la anécdota viral que contó la joven en Twitter

"Una amiga hizo matambre a la pizza y considerada le hizo mitad sin jamón para nuestra amiga vegetariana, ¡más buena!", escribió en el tuit. En poco tiempo la publicación se hizo viral y ya cuenta con más de 4 mil retuits y 160 mil "me gusta".

El tuit viral de la joven que contó el raro momento que pasó su grupo de amigas con la chica vegetariana.

Además, los usuarios no tardaron en dejar comentarios opinando sobre las personas que no comen carne. "Los vegetarianos y veganos cuando van a casa ajena se deberían llevar la comida y listo, dejar de complicar a los demás", "Hay que respetar todos los modos de alimentación", "Ni que fuera tan difícil, está lleno de recetas y de ideas. No se puede soportar lo diferente", fueron algunas de las respuestas.

Sin embargo, algunos aprovecharon para contar situaciones similares que pasaron teniendo una alimentación vegetariana. "Una vez mis primos pidieron empanadas de carne y de jamón y queso para mí (soy vegetariana)", "Me hiciste acordar cuando fui a un restaurante, pedí opciones vegetarianas y me ofrecieron milanesas de pollo", escribieron.

Y continuaron: "Hace 3 años que no como carne y mi familia no entiende qué como aún. Cuando nos estamos por juntar, me escribe mi vieja: '¿Che y vos qué comías? No sé qué cocinarte'. -'Nada ma, yo me llevo el tupper'", "Una conocida me ofreció milanesas de zapallo rellenas de jamón porque soy vegetariana". "Mi mamá me invitó a comer canelones, los hizo de verdura y la salsa sin carne. Comí tranquila y cuando terminamos me dijo que le había puesto paté al relleno".

Horas más tarde apareció la amiga vegetariana de la autora del tuit y expresó que "nunca" se va a olvidar de lo que sucedió. Además, etiquetó a la integrante del grupo que cocinó el matambre a la pizza para darle crédito en la publicación viral.