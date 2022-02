Uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante una situación de estrés como puede ser un robo. Una usuaria de Twitter y TikTok compartió su experiencia luego de que un trabajador que ingresó a su casa, se llevara algo insólito.

Buen jueves a vos, porque a mi el fumigador me afano LA PALTA MADURA QUE TANTO ESPERÉ COMER. — Florencia Jiménez (@Florr_Jimenez) February 17, 2022

"El fumigador me afanó" , contó Florencia Jiménez , en la red de videos cortos. "Buen jueves a vos, porque a mí el fumigador me afanó la palta madura que tanto esperé comer" , escribió en la app del pajarito celeste.

Rompió en llanto por una palta y la rompió en las redes

En alrededor de 40 segundos, la joven contó qué fue lo que le sucedió al mostrar una conversación con su novio Martín. "Me estaba por hacer la ensalada de tomate y palta y le digo a mi mamá: '¿a dónde está la palta? No está la palta'. La empezamos a buscar y no estaba. Hace como tres días que la había dejado. Estaba toda blandita , toda rica. El fumigador me robó la palta. ¿Cómo te vas a robar una palta? ¿Cómo te vas a afanar una palta? Palta . ¿Cómo te vas a robar una palta? ¿Cómo te vas a afanar una palta? ", se alcanza a escuchar en un audio en el que la chica solloza.

"Amor, tranquila, es una palta", le respondió su pareja para intentar que bajara la intensidad del llanto. "Ahí mi mamá me fue a comprar. Pero se afanó una palta. ¿Cómo vas a ser tan rata?", se preguntó ella. "¿En la heladera no está?", intentó Martín.

"No porque hace tres días que estaba afuera. Mi mamá las compra media duritas para que queden afuera y maduren. No está en la heladera, porque sé que la dejé afuera anoche porque dije 'mañana la voy a comer, va a estar buenísima', estaba toda blandita a punto de comerse. ¡Qué hijo de pu…!", sentenció Florencia.

El fumigador le robó y se volvió viral

Varios de sus seguidores se rieron por la dramática reacción, pero otros le aseguraron que entendían su 'dolor' por la pérdida de la palta. "Lloraba por la palta. Me da mucha risa y ternura también", le aseguró Juli Tobal. "Aunque sea una palta, es tuya, no tendrían que haberte tocado nada", la 'bancó'Betiana Vanni.

El video del fumigador ladrón de palta se volvió viral y le dejaron comentarios muy divertivos (TikTok).