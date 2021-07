Ben y Jerry están acostumbrados a la fama. La serpiente de dos cabezas, nombrada en honor a una popular marca de helado estadounidense, es la principal atracción del Reptarium: un zoológico reptiliano que guarda múltiples increíbles espécimenes. Con el museo cerrado por la pandemia del coronavirus, el director de la atracción utilizó su Instagram para compartir el extraño comportamiento de su peculiar mascota.

"Así que mi serpiente de dos cabezas, Ben y Jerry, están comiendo ahora mismo", relató Brian Barczyk, cuidador del reptil, mientras muestra como las dos cabezas ingieren dos ratones muertos. "En realidad, no siempre comen al mismo tiempo, pero en este caso ambos están comiendo, de cada lado", agregó.

El video ha recibido más de 20.000 'me gusta's desde que se subió a la cuenta oficial del cuidador, con muchos seguidores desesperados por aprender más sobre Ben y Jerry. "Si miras su vlog, menciona a uno de ellos, creo que Jerry, no tomará comida a menos que Ben ya esté comiendo y en su mayor parte Ben come todo, pero también trató de involucrar a Jerry", comentó un fiel seguidor ante las dudas de los otros internautas

Una mutación de 1 en 100,000

Ben y Jerry son la principal atracción del Reptarium

La pregunta más frecuente debajo del popular video es acerca del origen de la serpiente de dos cabezas. En el caso de Ben y Jerry, Barczyk le contó a Newsweek que la serpiente rey de California se la compró a un amigo, que la produjo: "Lo vi cuando era un bebé y le rogué que me lo vendiera durante un año y medio antes de que él finalmente cedió". Aunque se sabe que las serpientes reyes ocasionalmente muerden a los humanos si son sorprendidas o amenazadas, no son venenosas y son dóciles una vez domesticadas.

Según Barczyk, Ben y Jerry tienen lo que se denomina policicefalia, una condición no hereditaria que causa una malformación en el embrión en desarrollo y puede resultar en la formación de dos cabezas. La mutación es extremadamente rara en la naturaleza, sucediendo en uno de cada 100,000 nacimientos y sobreviviendo un promedio de menos de un año.

Las serpientes de dos cabezas son extremadamente raras, y no suelen sobrevivir en la naturaleza.

Los organismos policéfalos se dividen en dos categorías distintas, ya sea como un individuo con una parte del cuerpo supernumeraria o dos individuos que viven en un cuerpo compartido. Ben y Jerry entran en la última categoría y son únicos en su longevidad.

"Los adultos de serpientes de dos cabezas son extremadamente raros, probablemente menos de 5 en el mundo. El 99,9% de la ya rara ocurrencia de serpientes de dos cabezas nunca pasa de su primer cumpleaños", dijo Barczyk. "La gran mayoría de las serpientes de dos cabezas mueren en los primeros meses. Como puedes imaginar, puede haber muchas complicaciones al tener una mutación como esta. Afortunadamente, una vez que alcanzan la edad adulta, por lo general viven una vida plena".

Ben y Jerry ya tienen más de cuatro años, y su dueño confía que segurán viviendo hasta los 20 o 25 años de edad. "Solo alimentamos con roedores a Ben y Jerry y ambas cabezas obviamente comen, aunque Ben, que es la 'cabeza izquierda', es el dominante y se alimenta de aproximadamente el doble de roedores que Jerry. También comparten el mismo estómago y todos los órganos", concluyó el cuidador.

