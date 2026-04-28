Javier Milei evalúa abordar el portaaviones USS Nimitz en un nuevo gesto hacia EE. UU.

El presidente de la Nación, Javier Milei, analiza por estas horas su traslado hacia el portaaviones USS Nimitz, una de las unidades de propulsión nuclear más imponentes de Estados Unidos, que arribó esta semana a aguas territoriales.

La embarcación, que ingresó por el Estrecho de Magallanes, se posicionó al sur de Mar del Plata para encabezar los ejercicios navales denominados Southern Seas 2026 junto a la Armada Argentina.

Un nuevo hito en la agenda bilateral

La invitación formal fue extendida por el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, profundizando la línea de alineamiento geopolítico que sostiene la actual administración.

Según fuentes de la Casa Rosada, el Jefe de Estado ya habría manifestado a su círculo íntimo que "es muy probable" que asista a la nave, mientras que otros voceros oficiales confirman que existen "altísimas chances" de que el viaje se concrete entre el miércoles y el jueves próximos.

Aunque algunos funcionarios de la gestión libertaria descartaron su participación por razones logísticas, ya se confirmó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por su parte, el área de seguridad y defensa estará representada por el ministro Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Integración y presencia en el Atlántico

La actividad no se limita a una visita protocolar, ya que personal militar argentino, como los capitanes Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial Jorge Ortiz, ya se encuentran a bordo del USS Nimitz integrando el Estado Mayor multinacional para la planificación de tácticas comunes.

Este acercamiento se suma a los antecedentes de cooperación con el Comando Sur (SOUTHCOM) y el proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego.

El Gobierno Nacional busca que Estados Unidos financie parte de dicha construcción, cuya inversión se estima entre los 400 y 500 millones de dólares, con el objetivo de facilitar el acceso estratégico al continente antártico.