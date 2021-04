La ecografía realizada a una mujer brasileña mostró a su hijo haciendo la V de la victoria, como una señal de acompañamiento a sus padres prometiendo que la gestación culminará exitosamente. La imagen fue difundida por el portal G1 y se viralizó de inmediato.

El hecho fue tomado, además, como una señal de acompañamiento hacia el padre de la criatura, Felipe Moreira dos Santos, que lucha contra un cáncer. "Fue una señal, así que puedo estar seguro de que ganaré la batalla", dijo el hombre al sitio de noticias.

Mirá la imagen

"Miren, está haciendo la señal de la victoria", alertó la doctora (gentileza G1)

"Hasta la doctora nos dijo: 'Miren, está haciendo la señal de la victoria con la mano'. Ella tampoco lo podía creer", contó Dos Santos, que vive en la localidad de Guarujá, a unos 100 kilómetros de Sao Paulo.

El hombre acompañó a su esposa, Camila, a realizar el examen, a pesar de sentirse debilitado por el tratamiento de quimioterapia que busca reducir la presencia de un tumor en el bazo. "El hijo que le pedí a Dios fue para superar todo lo que estoy pasando. Si no hubiera ido no lo habría visto, porque mi esposa no iba a poder grabar las imágenes", explicó el padre.

La pareja decidió que el niño se llamará David. Quizás como una señal de esperanza de que puede ayudar a derrotar a un enemigo muy grande.