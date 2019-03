Un nuevo viral invadió las redes sociales. Se trata del "Ayuwoki", inspirado en el rostro del fallecido Michael Jackson. Y es tan escalofriante que provocó que varios usuarios crearan memes divertidos.

Su nombre es una deformación de "Annie, are you ok?", la frase del estribillo de "Smooth Criminal", uno de los grandes éxitos del rey del pop. La imagen más difundida afirma que el "Ayuwoki" ingresa en tu habitación a las 3 de la mañana (habitualmente conocida como la hora del diablo) al grito de "Hee Hee", lo que quiere decir que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él deberás dormirte antes de esa hora.

Video original

No obstante, el video "Ayuwoki" surgió en el año 2009 (año en que falleció MJ). Según se pudo saber, un usuario de Youtube llamado "thomasrengstorff" compartió una secuencia titulada My Ghoul Jackson. En ese material audiovisual se puede ver a un falso Michael Jackson animatrónico con una apariencia que da miedo y además se escuchan extraños sonidos.

Los internautas, lejos de asustarse, publicaron una serie de memes en clave de humor para ridiculizar el reciente video de terror que la rompió en las redes.

Tu riéndose de los memes de. Ayuwoki // Tú a las 3 am viendo una sombra. pic.twitter.com/CIFnZaPElz — Ayuwoki (@AyuwokiHee) 5 de marzo de 2019

Cuando ya me voy a dormir y escucho un "Hee-Hee". pic.twitter.com/8F50xokAUF — ElBis Bis Tek (@tek_bis) 3 de marzo de 2019