La repentina ola de calor que ocupó casi toda la Argentina llegó a su fin el último domingo. No obstante, las elevadas tempaturas produjeron un repentino aumento en el uso de Aires acondicionados y ventiladores. Pero estos eléctrodomesticos parecen no ser la solución. O al menos no es el secreto de una usuaria de Twitter que compartió su receta y se volvió viral.

La joven se llama Carla, su nombre en la red social es @RescaCarla, y el pasado jueves, cuando la máxima llegó a los 34 grados, subió la enseñanza que le dio su madre para combatir el calor.

"Mi mamá me enseñó que para tener la casa fresca en verano, sin prender aire, tenés que ventilar de 7 a 9, cerrar todo, dejar lo más oscuro posible, y luego abrir todo después de las 20. Funciona. Síganme para más consejos", escribió.

El posteo tuvo una gran repercusión en la red social, al punto que compartió su cuenta de Instagram para sumar seguidores: tuvo cientos de respuestas, recibió casi mil retuits y superó los 70 mil me gusta.

Según contó, la clave está en mantener la casa a oscuras y cerrada entre las 9 de la mañana y las 20. Y si bien la afirmación puede generar dudas, la propuesta tiene su lógica, ya que de acuerdo a algunas estimaciones, las ventanas representan el 48% de la fuente de calor de una casa.

Incluso una estudiante de arquitectura le dio la derecha y compartió un gráfico con los horarios en los que conviene abrir las ventanas. Aunque aclaró que ese estaba basado en datos de Tucumán y varian en cada región.

En la misma línea, otra joven compartió la marcha horaria de la temperatura del aire. Además, otras personas también sostuvieron que funciona, pero sus afirmaciones sólo estaban basadas su experiencia.

De todos modos, mas allá de los datos, el tuit provocó una ola de comentarios de todo tipo, entre los que se hicieron lugar los ya clásicos memes.

Las mejores comentarios al tuit viral