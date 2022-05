Un usuario de TikTok pudo grabar el momento justo cuando la novia encontró a su pareja cenando muy acaramelado con otra chica. El video se volvió rápidamente viral y causo muchas opiniones a favor como en contra de los protagonistas de esta historia.

Hoy las redes sociales son el peor enemigo de los infieles, antes de ser deshonestos con sus compañeros deben investigar y revisar de que no haya ningún celular espiando el momento. Igualmente, las mentiras tienen patas cortas y gracias a las cámaras quedan registrados sucesos increíbles pero sobre todo bizarros.



Javier Solis (@javiersolis0_0) estaba cenando tranquilamente en un restaurante. En la mesa de al lado, se encontraba una pareja que se mostraba muy acaramelada mientras esperaban su comida. Todo está en orden hasta que de un momento al otro ingresó una joven, la cual se paró delante de los comensales vecinos y el ambiente se tornó un tanto hostil. La chica resaltó el engaño, pero tuvo una tan inesperada reacción que el usuario de TikTok no dudo en grabar y subir más tarde a las redes.

La engañada tenía ciertas sospechas de que su novio estaba siendo infiel con otra persona, así que decidió seguirlo por la tarde. Su investigación la llevó al sitio donde confirmo sus teorías y vio la romántica comida que tenía su "amor" con otra fémina.

El momento en que la joven encuentra al novio.

Al ver la desgarradora escena, la chica empezó a gritar, saltar, aplaudir, llorar y hasta se subió a un pequeño escenario a contar lo que su pareja estaba haciendo. Además, empujo y golpeo al chico. Todas estas acciones las hizo en cuestión de segundos, por eso llamó tanto la atención de miles de usuarios de la red social asiática.

En el video se observa a su pareja levantándose de la silla para tratar de calmarla. Se escucha que le pide discreción y que baje un poco la voz, sin embargo, la engañada hizo oídos sordos. Mientras tanto, la joven que acompañaba al infiel en la cita se tapaba la cara y buscaba la manera de retirarse del sitio. Al no poder retirarse, se quedó sentada con el celular.

Javier Solis escribió junto al video en TikTok: "Encontró al novio con otra y esta es la reacción". Rápidamente, el video comenzó a circular por la red y se generaron miles de comentarios. La mayoría defendió a la joven engañada, aunque también hubo quienes denunciaron un abuso en sus acciones.

"No puedo reírme porque es algo que duele mucho y no todos lo podemos tomar de la mejor manera" dijo un chico. "Que fuerte. A mí no se me hace gracioso, las que ya lo hemos vivido, sabemos lo que duele", aseguró una chica. "Pobrecita, solo quien lo ha vivido la entiende. Muchos nos paralizados o lloramos o como ella gritamos, pero duele", explicó una joven.

.

"No fue la forma más digna de reaccionar", comentó un usuario. Una señora declaró "Con razón la cambiaron" mientras que otra persona dijo "¿Tanto escándalo, dios mío?. Se termina, se sufre y se olvida". Muchos resaltaban que fue una exageración la reacción que tuvo ante el encuentro.

Actualmente, el video tiene 3,5 millones de reproducciones, 137 mil "me gusta" y más de 9 mil personas dejaron su comentario bajo el video. Vos, ¿Qué hubieras hecho en esta situación?.