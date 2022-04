El hombre de 25 años fue declarado culpable de "mala conducta grave", luego de haber publicado en línea imágenes y videos pornográficos de sí mismo, con el fin de recaudar dinero para un trasplante de cabello.

Lo cierto es que Harry Edwards nunca le había confesado a su jefe de policía que estaba recaudando dinero extra a través de su cuenta de OnlyFans, por lo que fue descubierto "infraganti" luego.

Pese a que el ex policía estaba intentando preservar su identidad, utilizando una aplicación de modificación de rostros para alterar las imágenes, y usando el seudónimo de Brett Hunter, una persona de su entorno lo reconoció instantáneamente al ver el contenido pornográfico.

Automáticamente, esta persona decidió "mandarlo al frente" y entregarle el material a los superiores del exoficial de policía de Hertfordshire.

Como era de esperarse, la noticia no fue bien recibida y Edwards fue declarado culpable de mala conducta grave, por publicar imágenes pornográficas en OnlyFans, con el fin de financiar un trasplante de cabello.

Como vocero de la Policía de Hertfordshire, Jenny Oborne dio algunas declaraciones al respecto: “La acusación se relaciona con la operación de una cuenta de OnlyFans y una segunda acusación es por no declarar un interés comercial al jefe de policía".

.

La acusación se debió a que el joven de 25 años se comportó de una manera indebida, la cual podría desacreditar al servicio de policía.

Además, aseguran que no cumplió con sus deberes y responsabilidades con diligencia, ya que se abrió una cuenta de OnlyFans, de la cual tenía un interés comercial, sin nunca haberle pedido al jefe de la policía de Hertfordshire una autorización previa.

Harry Edwards decidió renunciar a su puesto de policía

Al momento en el que se inició una investigación sobre Edwards, el exoficial decidió renunciar a su puesto, aunque aseguró que su renuncia no tenía nada que ver con el miedo a ser despedido, que era lo que especulaban todos.

Incluso, reconoció que sintió mucha vergüenza cuando fue descubierto: "Usé el seudónimo para ocultar mi identidad porque no quería que nadie más, como amigos y familiares, supiera lo que estaba haciendo".

También, reconoció que en aquel momento no tomó conciencia de lo que estaba haciendo, y que lo vio como su única fuente de dinero, ya que hacer horas extras en la policía "no eran una opción".

A pesar de haber cerrado su cuenta de OnlyFans luego de unos pocos meses, y haber recortado su cara en la mayoría de las fotos que subía, la vida del ex policía quedo devastada: "He arruinado amistades con personas, he arruinado mi carrera y también he tensado las relaciones con los padres de mi pareja".