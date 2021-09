Facebook es la red social con más usuarios alrededor del mundo. Esa masividad le permitió convertirse en uno de los lugares preferidos para la compra-venta, tanto en la plataforma Marketplace como en grupos y hasta en los perfiles personales.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina, ya que se repite en distintas latitudes como por ejemplo, México. Aunque el último caso que se viralizó en el país azteca parece indicar que no siempre las transacciones terminan de la mejor manera.

Tania Bazarcito, una de las mujeres protagonistas de la historia, compartió en su perfil la insólita experiencia que tuvo con una clienta que decidió cancelar su pedido a último momento por un increíble motivo.

Todo comenzó con normalidad: la clienta la contactó para preguntarle el costo de 6 prendas y tras recibir la información comenzaron a coordinaar el método de pago, el horario y el lugar de entrega, incluso se habían despedido.

Cuando todo estaba cerrado, de repente, la mujer hizo una sorprendente pregunta: "Oye, te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Qué signo eres?".

Tania le contestó que géminis, lo que provocó una respuesta muy rara por parte de la clienta: "No manches, si te ves buena onda". "Oye, sé que te sonará mal plan, pero prefiero cancelar el pedido. No te lo tomes personal, pero prefiero no tener trato con los géminis, ya he tenido malas experiencias con los géminis".

Ante esto, la vendedora le preguntó si era broma, pero la clienta mantuvo su postura y le pidió perdón "por no preguntarle su signo desde el inicio". "Es que se ve que tenías una vibra bien bonita en tus memes y ropa. En fin, muchas gracias por tu tiempo", agregó.

"Me cancelaron un pedido nomás porque se enteró que soy géminis. Uy, pues perdón, nomás no te funeo por qué me dio risa. ¿A quién más ofendí con mi signo?", expuso Tania Bazarcito en su perfil al compartir la anécdota.

La extraña conversación superó las barreras de Facebook y llegó a otras redes sociales. Al punto que se popularizó en TikTok con cientos de comentarios graciosos.

