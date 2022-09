En las redes sociales, los usuarios comparten una gran variedad de anécdotas que resultan graciosas para otras personas, ya que en general suceden en momentos cotidianos. Este fue el caso de una joven que publicó una llamativa situación con su marido y su gata.

Los animales son grandes protagonistas de secuencias virales, principalmente porque algunas actitudes que tienen nos resultan raras y cómicas. Por este motivo, nos pueden alegrar el día con una simple acción.

En su cuenta personal de Twitter "Rous_To", la mujer contó de qué se trata y por qué no puede "tolerar" más el hecho con ambos integrantes de la familia. Para los usuarios resultó muy gracioso y no dudaron en compartirlo, así como también le pusieron muchos "me gusta".

Cuál es la situación viral en Twitter que incluye a su gata y a su marido

"Descubrí que la gata ama más a mi marido que a mí, porque a mí sólo me busca para comer, pero a él para relajarse. No puedo tolerarlo, así que a partir de ahora está en adopción. Se llama Martín y tiene 39 años, come de todo, vacunas al día. Falta castración", publicó la mujer.

El tuit viral de la joven que contó la situación frecuente que pasa con su gata y su marido.

En pocas horas se volvió viral y generó muchas reacciones de los usuarios, que para continuar con la broma, preguntaron diversos datos respecto a la "adopción". "¿Se cocina solo?", "¿Está desparasitado?", "¿Hace caca en las piedras?", fueron algunas de las interrogaciones importantes para acceder. En uno de los casos, como la protagonista contestó que no cocina, la respuesta fue "suerte", debido a que era un requisito fundamental.

Por otro lado, algunos destacaron la creatividad del tuit y, otros, justificaron la situación: "Dicen que los gatos se dan cuenta cuando uno llega estresado, capaz Martín llega tan a mil, que ella se va con él para hacerle bajar los decibeles", expresó un usuario.

Por la repercusión que generó la publicación, la joven decidió mostrar en Twitter dos fotos de su gata para que la conozcan. Mientras en la primera se puede ver cómo estaba cuando "llegó" a la casa a vivir con ellos, con algunas lagañas características de los gatos más chicos, la segunda hace referencia a cómo "está" en la actualidad, con un tamaño más grande y un gesto bastante serio.

Ahora la gata es famosa en las redes sociales y sus fotos recibieron una gran cantidad de "me gusta" por parte de los usuarios. La autora del tuit, por su parte, no confirmó si pudo concretar la adopción de su marido, la cual generó el chiste inicial.