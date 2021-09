Quién no jugó a una de las maquinitas que tienen cientos de peluches en la vitrina. Quién no intentó, lastimosamente, agarrar uno de esos juguetitos con la garra que parece tan lánguida y no tiene fuerza ni ganas de moverse ante la mínima indicación que le hagamos a través de esas palanquita y botones.

Si ya te diste por vencido y pensás que esas máquinas son una estafa para que la gente despilfarre su plata, te contamos que podría no ser así, ya que un usuario de Twitter reveló el truco sobre cómo sacar un peluche de la máquina de juegos.

El usuario se llama Abyzeth y escribió en el tuit viral: "Tengo una adicción inexplicable a liquidarme sueldos enteros en estas maquinitas, lo peor es que ya sé todas las técnicas posibles para sacar peluches y siempre que alguien me pregunta '¿En serio? No eran una estafa', me pongo en modo Gendo con los lentes y le digo: 'Vení, vení. Yo te explico".

Tengo una adicción inexplicable a liquidarme sueldos enteros en estas maquinitas, lo peor es que ya se todas las técnicas posibles para sacar peluches y siempre que alguien me pregunta "EN SERIO? no eran una estafa" me pongo en modo Gendo con los lentes, VENI VENI, YO TE EXPLICO pic.twitter.com/faJZhjf5Yp — Abÿzeth (@Abyzeth) September 27, 2021

El posteo, en el que el usuario adjuntó una foto de un hombre agarrando una decena de peluches, al lado de una de esas máquinas juegos, se volvió viral rápidamente y logró los 35 mil "me gusta" y más de 1500 retuits.

Supuestamente, el juego funciona según los intentos que ya se hayan realizados. "Mientras más intentos haya tenido la máquina, la garra empieza a tener más fuerza. Por esto está bueno jugarlas en Sacoas o lugares con varias máquinas y circulación de gente, hay variedad y varios intentos ya hechos", dijo el usuario Abyzeth.

Asimismo, agregó que debemos encontrar una máquina que tenga "más fuerza en la garra o próxima a tener", ya que depende "de qué peluche quieras". Así, "obviamente conviene buscar uno (peluche) que este amigable para la garra" y recién ahí hacer un intento, seguido de otro y otro.

El usuario dijo que se "gastaba toda la plata" en esas máquinas hasta "sacar algo", por lo que otras personas le dijeron que no valía la pena, porque podría comprarse directamente uno en un local y, así, gastaría el mismo dinero. Sin embargo, otros usuarios le dieron la razón a Abyzeth y coincidieron que, si decidimos comprarlo en vez de intentar sacarlo de la máquina, "se pierde la diversión".

En los comentarios, también explicaron que estas máquinas de peluches funcionan con una cierto “porcentaje de retorno”, por el cual el sistema permite que la garra tenga más fuerza para sujetar al peluche sólo cuando se haya “saldado” el premio en relación a la cantidad de veces que uno jugó y, por lo tanto, el dinero gastado. En la misma sintonía, muchas personas afirmaron que la máquina “se libera” recién cuando acumuló una cantidad de dinero específica.