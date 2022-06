Buscar parecidos siempre fue un atractivo para la sociedad que, constantemente, intenta asociar las caras de sus conocidos a algún personaje famoso. Sin embargo, esta vez, la semejanza entre la foto de una mujer con Luis Miguel generó furor en Twitter. ¡Conocé a su “hermana perdida''!

Este martes 21, una mujer compartió una foto suya a los 18 años y provocó un revuelo en las redes sociales. Justamente, por su comparación con el exitoso cantante mexicano, que rápidamente lograron identificar y corroborar los demás usuarios.

“En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel”, compartió la arquitecta de Buenos Aires (@GiDavidswright), sin saber que su imagen se volvería viral en internet.

La doble de Luis Miguel en Buenos Aires.

Con más de 5 mil comentarios, 6 mil retweets y 155 mil me gustas en la publicación, la doble del reconocido cantante, de 52 años de edad, generó furor en los consumidores. No tardaron en llegar centenares de memes y mensajes de asombro.

Giselle no dio nuevas aclaraciones con respecto a su parecido, pero sí explicó el intenso bronceado de aquella época, el cual coincidía con el del “Luismi”: “Solo tomaba sol de frente. De atrás, blanca. ¡No entiendo! Me mataba al sol, llegué a usar sapolan con Coca cola, aceite acelerador hawaiann tropic me freía!! (sic)”.”

.

Repercusiones y memes

A nada más de 16 horas de la publicación del tweet, la anécdota de la joven bonaerense ya alcanzó las grandes esferas en la red social. En seguida, comenzaron a surgir comentarios del estilo “En cuanto vi la foto creí que era Luis Miguel” o “Es Luis Miguel con pelo largo”, como el de @joseficaste:

Respuesta a tweet viral sobre la doble de Luis Miguel.

Pero también llegaron los memes haciendo una confrontación entre ambas personas. Esto aumentó aún más la creencia de que Luis Miguel tiene una doble en Argentina. Por ejemplo, @polloideanashex publicó “encuentren las siete diferencias”, junto a una foto de los dos:

Una mujer se volvió tendencia por su parecido con Luis Miguel.

Mientras que @grcocinero2022, realizó un collage de la foto del cantante a través de la aplicación Face App, la cual permite modificar los rostros. ¡El resultado fue sorpresivo e insólito!

Meme sobre la mujer que se parece a Luis Miguel.

"En tu defensa, voy a decir que en la foto puede ser que te parezcas pero en la vida real no era así", publicó otra usuaria, aunque le pareció cómica la identificación. Así, llegaron miles de mensajes que compararon a Giselle con el famoso artista apodado “Sol de México”.