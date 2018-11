Sucedió en la localidad chaqueña de Sáenz Peña donde un grupo de amigos le mintió a sus esposas y organizó una fiesta en una quinta con chicas y alcohol. Las relaciones terminaron cuando el video se viralizó por todas las redes sociales.



La fiesta sexual se desarrolló en Corrientes y en total fueron 17 relaciones que llegar a su fin. Una de las mujeres de los chaqueños declaró: "Como me conocían, y sabían lo sorete que era Claudio, quisieron abrirme los ojos y que me entere de todas las cosas que están haciendo".



"Todo mal vieja, filmaron que estaba con unas minas", escribió uno de los implicados que fue descubierto. "Ojala que no vea esos videos tu mujer porque sos buena persona. Ya me rajaron de casa amigo, por una pavada encima", siguió.



La mujer que viralizó el material no quiso brindar su identidad y relató que uno de los jóvenes que aparecen en los videos le rogó que no lo subiera en las redes sociales. "Lo primero que hicieron fue decirme que ‘por favor no haga nada’, ‘por favor no viralice el video’ ¿Podés creer? ¿Tan soretes son?", manifestó.



El video se propagó cuando uno de los presentes le envió el video a un amigo para mostrarle como la estaban pasando y éste se lo envió a la mujer de uno de ellos. "Sí, sí, eso amigo, hoy no puedes confiar en nadie", escribió uno de los protagonistas



Las chicas que se ven bailando en el fragmento fueron acusadas de "amantes", "roba hombres" y "zorras" por lo que decidieron limpiar su nombre e hicieron un video donde advierten que "cuiden a sus maridos".



"De mi culo hago lo que yo quiero. Y cuiden a sus maridos porque andamos de cacería. Encierren a sus maridos, pónganle llaves y candado", declaró mientras estaba acostada y una amiga le tocaba la cola, e ironizó: "Porque nosotros los obligamos. Les pusimos un revolver en la cabeza y les dijimos ¡vamos de viaje!".



