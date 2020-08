Un hombre, oriundo de Honduras pero con residencia en Texas hace casi cuatro años, capturó a un pez hace unos cuatro meses y al verlo se encontró con una imagen inesperada: el animal acuático tenía de frente “cara de humano”.

Se trata de Jimmy Edgardo García, de 45 años, quien lo pescó en un río de la ciudad de Houston, Estados Unidos. "Agarré a miles de peces y nunca me pasó esto. Yo hago pesca deportiva con mi familia, pescamos muchas especies, pero nunca nos ocurrió algo así", aseguró en diálogo con cronica.com.ar.

.

Con respecto al momento en que vio la cara que tenía, el individuo aseveró que fue una situación "bien rara". Y continuó: "Quedé impresionado, un pez con un rostro no es normal. Llamé a mi familia y todos quedamos sorprendidos. A mi hermana le dio miedo y me dijo que lo devuelva, pero no lo iba a hacer", enfatizó.

Con un gran entusiasmo, el sujeto compartió en su momento imágenes en las redes sociales de su "mascota", a quien llamó Samson. "Lo publiqué en Facebook y todos pensaron que era Photoshop, nadie creía que era real. También muchos decían que era 'el pez del mal' o 'el pez diabolico'", recordó.

El hombre dijo que pescó diversas especies a lo largo de su vida.

Jimmy detalló que el animal antes era muy miedoso pero subrayó que ahora cuando los mira, rápidamente se acerca. "Ve todo lo que nosotros hacemos. Es como el perrito que tenemos, ya es parte de nuestra familia", señaló en declaraciones a este medio.

"A todos los peces le ponemos nombres, todos son importantes", remarcó el hombre, quien tiene en su hogar a siete peces, los cuales alimenta frecuentemente con lombrices. "Estaba pensando en ampliar la pecera para que tengan más lugar", comentó.

El pez que tiene "cara de humano".

La familia lo llamó Samson.

Por último, Jimmy reveló que mucha gente le aconsejó que venda al pez ya que "pueden pagar bien", que lo done para que los especialistas "puedan estudiar su forma" o que "mande imágenes al acuario de Houston". Sin embargo, hasta el momento Jimmy decidió conservarlo.