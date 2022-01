Estos últimos días no han sido fáciles para Melchor, Baltasar y Gaspar. Y si bien cumplir con los regalos de millones de niños alrededor del mundo nunca es tarea sencilla, el coronavirus les complicó muchos más las entregas. En lo que respecta a la Argentina no solo se han tenido que enfrentar al agobiante calor [cuyos trajes no son justamente aptos para soportarlo], sino también que la policía de Rosario los detuvieran sospechando que se tratase de impostores e intentando determinar si eran ladrones.

.

Todo ocurrió en plena peatonal Córdoba, cuando los transeúntes vieron que un grupo de seis policías se acercaron hasta los tres hombres con las vestimentas típicas de los Reyes y comenzaron a revisar los paquetes que tenían y a pedirles que apoyaran las manos contra una vidriera de un comercio mientras los cacheaban.

Filmaron a los Reyes Magos mientras eran requisados

Justo pasaba por el lugar el cineasta Gustavo Postiglione quien captó toda la situación y lo difundió en su cuenta de Twitter y Youtube. Habían sido acusados por una joven de abrirle la mochila con intenciones de robarle y según explicó uno de los Reyes ante las cámaras que lo filmaban, "ella traía la mochila atrás y con el cierre abierto disponible para que cualquiera le sacara algo".

No quedó claro si efectivamente le abrieron la mochila, pero lo cierto es que en ningún momento se resistieron a la requisa policial, que incluso verificó que las grandes bolsas de regalo que transportaban estaban llenas de cajas de cartón vacías.

"Que Dios te perdone flaca. Mirá lo que hiciste con todo esto", le dijo de mala manera otro de los Reyes a la joven que había pedido la asistencia policial y que tras ser abordada por los personajes decidió retirarse del lugar. Hasta el momento no se ha difundido si la chica hizo la denuncia policial correspondiente o si pidió la verificación de las cámaras de seguridad de la zona.

Luego de verificar que los sujetos no tuviesen nada raro, los dejaron ir y ellos se despidieron con dos frases picantes: "Se van los chicos malos” y “Cuidense de los Reyes", ante la mirada atónita de los espectadores que se habían acumulado a ver el “show”.

Los tres sujetos estaban paseando por el lugar luego de haber sido contratados por la Cámara de Juguetes de Rosario, para sacarse fotos con los más chiquitos y entretener a todos en medio de las compras.