Como cada día en Twitter, otra historia desopilante se volvió viral en pocas horas. La red social del pajarito ya nos tiene acostumbrados con las increíbles anécdotas que sus usuarios comparten y en ocasiones se sorprenden con la velocidad en que su relato llegó a miles de personas. Esta vez, la protagonista es una joven que intentó reservar una cabaña en Entre Ríos y el dueño de la misma le respondió de la forma que menos esperaba.

La red social del pajarito cuenta con más de 322 millones de usuarios a nivel mundial. En esta comunidad conviven personalidades destacadas del mundo de la política, el arte, medios de comunicación, creadores de contenidos, entre otros. Pero últimamente, los usuarios que no están asociados a tanta exposición son tendencia con sus increíbles historias de la vida cotidiana.

.

Algunas de estas historias de la vida cotidiana dejan alguna moraleja, despiertan las risas de miles o nos vuelven más empáticos ante determinadas situación. También las hay de esas que dejan a descubierto nuestra verdadera naturaleza y la pasión por hacer la siesta.

Así fue con la anécdota de una joven que intentó reservar una cabaña en Entre Ríos se volvió viral por las respuestas que recibió por parte del dueño. Para afirmar lo que estaba contando compartió unas capturas del chat de WhatsApp.

.

"Intento reservar por Whatsapp una cabaña en Entre Ríos. El dueño me pide que espere un rato porque para sacar la cuenta (del gasto) primero necesita dormir la siesta. Ok. Escribo cinco horas después. Me dice que mejor mañana porque se pasó con la cerveza y no piensa con claridad", publicó la usuaria de Twitter @Pispirette.

El tuit que se viralizó en cuestión de horas, ya cuenta con más de 20 mil me gustas, más de 600 retuits y cientos de comentarios que apoyaron al hombre que durmió la siesta. "Orgulloso del homo-entrerrianus", fue una de las respuestas que recibió la joven.

.

"Viví nueve años en Entre Ríos. No se puede ganar, terminás durmiendo la siesta como ellos y no importa un carajo nada. A más tardar, a las dos te dormís como sea. Nada reviste demasiada gravedad nunca, el mate primero que nada, el calor en verano y el olor a jazmines", fue otro de los comentarios que recibió la tuitera.

Pispirette le comentó al dueño de la cabaña que iban desde Buenos Aires, este le comentó que le enviaba la ubicación, pero que recién "mañana" le iba a explicar cómo ingresar al lugar porque se tomó "unas birras" y entonces se "le lengua la traba". Ante estas respuestas, la joven agradeció a quienes le recomendaron otros lugares, pero aseguró que el hombre "tiene una honestidad" que le llegó al corazón.

Intento reservar por whatsapp una cabaña en Entre Ríos. El dueño me pide q espere un rato porque para sacar la cuenta $ ‘primero necesito dormir la siesta”. OK. Escribo 5 hs después. Me dice que mejor mañana xq ‘se pasó con la cerveza y no piensa con claridad’. — Pispirette (@Pispirette) September 19, 2021

La conversación de WhatsApp se viralizó en Twitter.

Las respuestas de los usuarios tampoco se hicieron esperar. Algunas le señalaron que el fin de semana estuvieron de festejo y otras que la siesta es sagrada.