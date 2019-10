Sabido es que hoy en día en muy importante tener cuidados personales en torno a la higiene de las partes íntimas de las personas para evitar desde infecciones hasta enfermedades venéreas. Un grupo de chicas notó en una reunión de amigas que no había un producto para atender estas necesidades después del sexo.

De esta manera y tras un intenso trabajo, estas mujeres comenzaron a trabajar en una solución. Tras varias intentos por lograr una creación óptima para su uso, este equipo de emprendedoras creó la esponja "Come & gone" ("vino y se fue" en su traducción al español).

Este disruptivo producto promete "simplificar la limpieza después del acto sexual" ya que permite a las mujeres "limpiar rápidamente todo el exceso de líquidos" en minutos, según asegura el prospecto.

Su forma es similar a la de un tampón, la esponja está hecha de material estéril de calidad médica y lo único que se necesita hacer es "insertar, girar, retirar y tirar".

Frances Tang, la creadora de "Come & gone", explicó que fue la principal precursora de esta creación, debido a que "se hartó de usar papel higiénico en un intento de limpiarse después de tener intimidad".

“Al hablar con otras mujeres sobre mi problema, el producto y lo ridículo que pensaba que era que no había ningún truco para esto, me di cuenta de que no estaba sola", aseguraba Tang al medio británico "The Sun".

Además agregó: "Hay que normalizar estos temas incómodos para poder brindarles soluciones". Frances tiene la intención de traspasar fronteras con su invento, pero aún "no tiene el alcance económico para hacerlo", afirmó.

Los profesionales se oponen

El doctor Shree Datta, de la clínica My Health Care, opinó: "Productos como este, por más que digan que son estériles y eliminan el exceso de fluídos corporales, no tienen evidencia comprobada y pueden promover el sexo sin protección".

Por ahora el valor de las 10 unidades de las esponjas es de 10 dólares y sólo se comercia en Estados Unidos.

Para higienizarse después del acto sexual la recomendación general en las mujeres, es la de lavarse correctamente la zona íntima con jabones neutros y agua. De esta manera se previene la cistitis y otras infecciones.