Este jueves por la noche, la ficción se mezcló con la realidad cuando el Frente Corrientes de Todos realizaba un acto político a días de las elecciones y un candidato fue víctima de un balazo. En la otra vereda, hace dos semanas Netflix estrenó su nueva serie argentina llamada "El Reino" cuya trama se desarrolla tras un atentado similar a un político.

Miguel Arias, actual Diputado Provincial de Corrientes, participaba de un acto de cierre de campaña en la localidad fronteriza de Tapebicuá cuando recibió un balazo en el abdomen que lo dejó en grave estado. Las primeras informaciones hablan de que se trataría de un impacto de bala calibre 22.

Por otro lado, el 13 de agosto, debutó en la plataforma de streaming la nueva apuesta del director Marcelo Piñeyro con guiones de Claudia Piñeiro. La producción argentina, que se ha mantenido primera en el ranking de reproducciones desde su estreno, está protagonizada por Diego Peretti, Mecedes Morán, Chino Darín, Joaquín Furriel, Nancy Dupláa y Peter Lanzani.

Coincidentemente, la trama de la serie se desarrolla a partir de un atentado en la presentación de una fórmula de candidatos a la presidencia. El Pastor Emilio Vázquez Pena (Peretti) pone su bandera sobre los hombros de su compañero Armando Badajoz (interpretado por Daniel Kuzniecka). El asesino, quien lo ataca desde atrás, los confunde y en vez de asesinar al evangélico, termina con la vida del político quien muere en el lugar.

La diferencia entre ficción y realidad

En El Reino, el atacante es inmediatamente detenido ya que el lugar estaba colmado de seguridad y para poder perpetrar el homicidio, eligió un arma blanca que lo obligó a estar muy cerca de su víctima.