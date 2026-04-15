Una docente frustró un plan de tiroteo de alumnos en una escuela tras conocer mensajes de un grupo de WhatsApp

Alumnos de primer año de la Escuela Técnica N°1 de Santo Tomé, Corrientes, planificaban un tiroteo contra sus docentes, según los mensajes en un grupo de WhatsApp escolar, que incluían una frase concreta: "Vamos a matar a todos los profesores".

La alerta la dio una madre que revisó el celular de su hijo y encontró la conversación. De inmediato tomó capturas y las presentó ante la directiva. La rectora Roxana Salgueiro confirmó el contenido: "Eran mensajes en los que se decía que iban a provocar un tiroteo en la escuela".

Los chats incluían detalles sobre cómo ejecutar el ataque, la posibilidad de conseguir armas de fuego y hasta la elección de un día y horario. Los blancos mencionados eran los docentes del establecimiento.

Salgueiro notificó al supervisor educativo Horacio Martínez, elaboró un acta formal y radicó la denuncia policial.

También reconoció que el colegio no tiene un protocolo para este tipo de situaciones: "Cuando di a conocer esto al supervisor, sinceramente no sabemos qué hacer".

El fiscal a cargo, Facundo Cabral, confirmó el contenido de los mensajes con amenazas. Fuentes policiales señalaron que la denuncia fue clave para desactivar la amenaza antes de que se concretara.

Los alumnos siguen en clases

La rectora confirmó que los estudiantes involucrados continúan asistiendo normalmente y que no se registraron conductas fuera de lo habitual.

Además, llamó a las familias a monitorear la actividad digital de los jóvenes y subrayó la necesidad de trabajar en red con organismos oficiales para prevenir hechos similares.