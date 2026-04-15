"Mañana, tiroteo": el mensaje que desató el terror en un colegio de La Falda

"Mañana 15/4, tiroteo. No vengan". Esa fue la frase, escrita en una de las paredes de los baños, que paralizó por completo la rutina del colegio secundario Joaquín V. González en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.

El hallazgo se produjo durante la mañana del pasado martes y, de inmediato, las autoridades del establecimiento activaron los protocolos de emergencia ante la gravedad de la advertencia.

Efectivos de la División Explosivos, junto con perros adiestrados, inspeccionaron minuciosamente cada rincón del edificio antes del ingreso escolar de este miércoles para descartar cualquier peligro.

A pesar de que las instalaciones fueron declaradas seguras, muy pocos estudiantes asistieron a clases, ya que sus familias prefirieron resguardarlos ante la posibilidad de que la amenaza se concretara.

El operativo incluyó una consigna policial permanente en la puerta del colegio y patrullajes internos a cargo de la Brigada de Investigaciones y personal de la Departamental Punilla Norte.

El dispositivo de vigilancia especial fue diagramado para mantenerse vigente hasta el horario de salida del turno tarde. Mientras tanto, la Policía de Córdoba radicó una denuncia de oficio en la Unidad Judicial de La Falda, bajo la órbita de la Fiscalía de Cosquín.

El recuerdo del crimen en San Cristóbal



El temor que se vive en la comunidad educativa cordobesa tiene un antecedente reciente y trágico que profundiza la alerta. Hace solo dos semanas, en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, un adolescente de 15 años protagonizó un ataque armado que terminó con un alumno fallecido y varios heridos.

La Brigada de Investigaciones trabaja para identificar al autor o los autores de la pintada. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque el rastrillaje preventivo arrojó resultados negativos en cuanto al hallazgo de armas o elementos peligrosos dentro del edificio.